Veel gewonden Manchester nog kritiek Duizenden militairen ingezet in Britse steden

De minister van Binnenlandse Zaken Rudd heeft bevestigd dat de dader, Salman Abedi, onlangs nog in Libië is geweest. Hij bevestigde daarmee eerdere berichten daarover van de Franse regering. De politie verrichtte in het zuiden van Manchester drie arrestaties. Wat de relatie van deze personen met Abedi is, is nog niet duidelijk. Rudd zei ook dat voorlopig zo’n 3.800 soldaten zullen worden ingezet in de Britse steden om nieuwe aanslagen te voorkomen. May beloofde dinsdag dat het leger de beveiliging gaat opvoeren op belangrijke plaatsen. Zo worden militairen ingezet bij grote openbare evenementen, zoals concerten en wedstrijden. Op dinsdag bevestigde de Britse politie dat de zelfmoordaanslag het werk was van Abedi, een 22-jarige Brit van Libische afkomst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd dinsdag opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar het is onduidelijk of Abedi werkelijk in opdracht van IS handelde. ‘We kunnen de mogelijkheid niet negeren dat een grotere groep individuen een connectie heeft met de aanslag’, zo verklaarde May de maatregelen.

De politie wist al enkele uren voor Abedi’s naam uitlekte, om wie het ging. Een antiterreureenheid van de politie deed meteen een inval in een woning in de wijk Fallowfield in het zuiden van Manchester, waar Abedi woonde. In de woning vond de politie onder meer een handleiding met de titel: ‘Ken uw chemicaliën’. Ook het huis van zijn broer Ismael werd doorzocht. Deze zou volgens Britse media later zijn opgepakt, maar daarover wil de politie nog niets zeggen.