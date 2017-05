VBNGB coryfee en voorzitter Cees van der Wiel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

DENIA: Op 26 april jongstleden ontving de voorzitter van de Vereniging

Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland (VBNGB), Cees van der Wiel, uit handen van de Nederlandse Ambassadeur in Spanje, Matthijs van Bonzel, een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De VBNGB behartigt de belangen van buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie of in Zwitserland wonende Nederlanders die een Nederlands pensioen ontvangen. De vereniging is opgericht naar aanleiding van de nieuwe Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 in werking trad. Die wetgeving had voor veel Nederlanders grote financiële consequenties en zorgde vaak ook voor hiaten in hun ‘zorg’. Gepensioneerden werden veelal extra zwaar getroffen. VBNGB coryfee én voorzitter van het eerste uur Cees van der Wiel heeft zich samen met zijn medebestuurders ‘ontfermd’ over deze gepensioneerden met als meest spraakmakend resultaat de juridische procedure van VBNGB tegen de door de Nederlandse regering ingestelde woonlandfactor in maart 2006. Hierdoor is de door Nederlands gepensioneerden te betalen verdragsbijdrage ter compensatie van de kosten voor publieke zorg in de woonlanden niet langer voor alle landen gelijk aan de Nederlandse bedragen. Ze worden gecorrigeerd naar de vergelijkbare kosten in de respectievelijke woonlanden van de gepensioneerde. Nog steeds plukken de Nederlandse gepensioneerden iedere maand de vruchten van deze overwinning.

Onder de sprekers bij de uitreiking van de Ridderorde was – naast ambassadeur van Bonzel, VBNGB secretaris en (mede)initiator Hans Hueber, dankzij wiens inzet de uitreiking voor Cees van der Wiel volledig geheim is gebleven en VBNGB bestuurslid Rudi Holzhauer,

ook de Wethouder Buitenlandse Residenten van de gemeente La Nucia Bart Gommans in wiens gemeente de VBNGB destijds haar eerste al even spraakmakend, symposium hield. Gommans memoreerde in zijn toespraak aan dat symposium en aan ontmoetingen tussen hem en Cees van der Wiel bij radio-interviews, als ereleden van de Nederlandse Businessclub Costa Blanca, bij de jaarbeurs de Hollandse Dag en bij het organiseren van de jaarvergaderingen van de VBNGB. “Het is voor de gemeente La Nucía altijd een eer geweest dit te mogen verzorgen en we hopen dat nog jaren te doen”, zei Gommans lovend.