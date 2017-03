Urdangarin en Torres beiden voorwaardelijk vrijgelaten Echtgenoot prinses Cristina zit voorlopig nog niet vast

PALMA DE MALLORCA. De rechtbank van Palma de Mallorca heeft afgelopen week beslist dat de echtgenoot van prinses Cristina Iñaki Urdangarin en zijn voormalige zakenpartner Diego Torres niet naar de gevangenis hoeven, ondanks de uitspraak in de corruptiezaak Nóos, waarvoor zij veroordeeld werden tot respectievelijk zes en acht jaar celstraf. De straffen blijven intact tot het Hooggerechtshof zich over de zaak uitspreekt.

Eén van de voorwaarden van de invrijheidstelling is dat Urdangarin zich iedere eerste van de maand meldt bij de rechtbank in het land waar hij woont, Zwitserland. Openbaar aanklager Anticorruptie Pedro Horrach had eerder opsluiting geëist met de mogelijkheid om tegen een borgsom van 200.000 euro voorwaardelijk vrij te komen. In het geval van Torres was dat bedrag 100.000 euro.

Ook moet de zwager van de Spaanse koning het bij de rechtbank melden als hij van plan is naar een bestemming buiten de Europese Unie te reizen of als hij zijn verblijfplaats wijzigt, zelfs als het tijdelijk is. Torres mag het land niet verlaten en moest zijn paspoort inleveren. Ook hij moet zich elke eerste van de maand melden bij de dichtstbijzijnde rechtbank en een adreswijziging melden.

Openbaar aanklager Horrach noemde de beslissing ‘correct’, maar gaf tevens aan dat het ‘iets anders is dat ik het ermee eens ben’. De rechters die de beslissing namen geven daarbij aan dat geen van beide veroordeelden op enig moment heeft geprobeerd justitie te ontwijken. ‘Ze zijn altijd gekomen als ze werden opgeroepen om een verklaring af te leggen, bij alle gerechtelijke instanties en tot op heden altijd op tijd.’

Sociaal leven

Ze achten het ondenkbaar zowel in het geval van Urdangarín als dat van Torres dat één van hen het land uit zou vluchten, omdat beiden een sterk sociaal leven en hun familie in Spanje hebben. In het geval van de echtgenoot van prinses Cristina achten ze die kans zelfs nog kleiner, omdat hij onlosmakelijk met Spanje verbonden is vanwege zijn bijzondere omstandigheden.

Ook beargumenteren de rechters dat zij getracht hebben een balans te zoeken tussen het risico op vluchten, dat verhoogd had kunnen worden door de opgelegde celstraffen, en de te nemen beslissing. Ze menen dat het risico dat Urdangarín en Torres er vandoor gaan dusdanig klein is, dat voorwaardelijke invrijheidstelling gerechtvaardigd is. Bovendien kregen noch Urdangarin, noch Torres per delict celstraffen van meer dan drie jaar opgelegd. Vijf jaar is het criterium dat normaliter door het Anticorruptie wordt gehanteerd voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

De zitting duurde afgelopen donderdag een halfuur en zowel Urdangarin als Torres waren aanwezig. Tientallen journalisten hadden zich voor de zitting in de rechtbank verzameld.

Druk

Urdangarin kreeg bij zijn veroordeling een boete van ruim een half miljoen euro opgelegd en moet diverse bedragen als schadevergoeding betalen, samen goed voor nog eens een half miljoen. De rechters zijn van mening dat hij in zijn functie bij Nóos slim gebruik heeft gemaakt van zijn positie als echtgenoot van prinses Cristina en dat hij op die manier druk heeft uitgeoefend op zowel ambtenaren als autoriteiten bij het nemen van beslissingen.

De beslissing om Instituut Nóos in de arm te nemen voor de organisatie van het Illes Belears Forum in 2005 en in 2006 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro, is volgens de rechters ook een ‘hebberige beslissing’ geweest van de toenmalige deelpremier van de Balearen, Jaume Matas, die een celstraf kreeg van drie jaar en acht maanden.

Beroep

Horrach heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij van plan is om bij de openbaar aanklagers van het Hooggerechtshof voor te stellen om tegen de veroordeling in de zaak Nóos in beroep te gaan en hogere celstraffen te eisen tegen zowel Urdangarin als Torres. Ook vindt hij dat er celstraffen moeten worden geëist tegen diverse ambtenaren uit de regio Valencia die bij de corruptiezaak betrokken zijn geweest en die eerder werden vrijgesproken.

Onafhankelijk

De centrale regering heeft uit de zaak Nóos ‘de simpele en eenvoudige les getrokken’ dat de wet en justitie in Spanje gelijk zijn voor iedereen en dat het land over een onafhankelijke rechtspraak beschikt. Dat stelde woordvoerder Íñigo Méndez de Vigo afgelopen week na de persconferentie van de Ministerraad. Méndez de Vigo erkent dat straffen soms lang op zich laten wachten, maar ‘uiteindelijk kom ze er’.

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/2969127/0/gobierno-sentencias-noos-tarjetas-black-ley-igual-todos/#xtor=AD-15&xts=467263 en http://www.20minutos.es/noticia/2968756/0/horrach-fiscales-presiones/#xtor=AD-15&xts=467263 en http://www.20minutos.es/noticia/2967588/0/urdangarin-torres-vistilla-medidas-cautelares-prision-caso-noos/#xtor=AD-15&xts=467263)