Twee verdachten reisden enkele dagen voor aanslagen naar Nederland In Barcelona opgepakte verdachten mogelijk betrokken bij aanslagen Brussel

BARCELONA. Twee vermoedelijke jihadisten die afgelopen week werden opgepakt in Barcelona, waren aanwezig bij de aanslagen op vliegveld Zaventem in Brussel op 22 maart 2016. Ze geven aan op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de aanslagen, maar zeggen dat zij inderdaad op de Brusselse luchthaven waren op dat moment.

De drie werden samen met nog negen anderen opgepakt in Barcelona en voorsteden van de Catalaanse hoofdstad. In totaal werden twaalf huiszoekingen gedaan. Volgens de politie zouden de arrestanten contact hebben gehad met Y.A. die eerder al werd aangehouden vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de aanslagen. Y.A. is de broer van het vermoedelijke brein achter de aanslagen, naar wie de Belgische politie op dit moment nog op zoek is.

Het onderzoek naar de verdachten kwam acht maanden geleden op gang op basis van informatie die door burgers aan de politie in Barcelona was doorgegeven. De politie geeft aan dat niets er op wijst dat er plannen waren om aanslagen te plegen in Catalonië. De verdachten zijn tussen de 31 en 39 jaar oud en kwamen eerder in aanraking met de politie voor verschillende delicten, waaronder drugshandel.

Twee van de drie vermoedelijk jihadisten zouden enkele dagen voordat de aanslagen plaatsvonden samen met de neef van de zelfmoordenaars van de aanslagen naar Nederland zijn gereisd. Deze twee verdachten, M.L. en Y.B.H. zijn inmiddels zonder borgsom vastgezet. Het is op dit moment niet zeker of het toeval is geweest dat zij op het moment van de aanslagen op de luchthaven aanwezig waren, of niet.

Tegenover de rechter verklaarden ze dat ze de neef van de twee terroristen hadden bezocht om een voertuig van hem te kopen. Deze neef legde zich toe op de koop en verkoop van tweedehands auto’s en om die reden bezochten ze hem in Brussel. Ze hadden een terugvlucht geboekt via vliegmaatschappij Vueling om weer naar Barcelona te vliegen op de dag voor de aanslagen. Deze vlucht werd echter geannuleerd vanwege een staking en daarom kwamen ze een dag later nogmaals naar het vliegveld. Uiteindelijk verlieten ze België een dag na de aanslagen op de luchthaven en in de metro, waarbij 32 doden vielen.

Mobiele nummers

Uit het politieonderzoek zou blijken dat de twee gedurende hun verblijf in België in zeven dagen tijd – van 16 tot 23 maart – gebruik hebben gemaakt van maar liefst acht verschillende Belgische telefoonnummers, die zij van de neef van de terroristen kregen. De politie heeft aan de hand van deze mobiele nummers onderzocht wat de twee precies hebben gedaan tijdens hun verblijf in België en wie zij allemaal hebben ontmoet. De eerste vijf dagen waren zij met de neef van de terroristen en de zesde dag reisden zij naar Nederland. Hiervan kunnen geen sporen worden nagetrokken, omdat het signaal niet meer te volgen is. De neef van de zelfmoordterroristen op zijn beurt, gebruikt tien verschillende nummers en tussen hen vonden zeker honderd gesprekken plaats.

De twee verdachten hebben tegenover de rechter verklaard dat zij naar Utrecht zijn gegaan op die bewuste dag om drugs in te kopen. Zij legden zich naar eigen zeggen ook toe op drugshandel. De onderzoekers trekken dit echter in twijfel, omdat ze zeshonderd kilometer zouden hebben afgelegd en dat is meer dan op en neer tussen Brussel en Utrecht.

Wellicht zijn ze niet naar Utrecht gereisd, maar naar Schiphol, zo luidt één van de hypothesen van de politie. Bij de in beslag genomen spullen van de neef van de zelfmoordterroristen werden ook documenten gevonden met beelden van de luchthaven bij Amsterdam. Ze reisden bovendien niet alleen naar Nederland, maar samen met een andere man, eveneens van Marokkaanse afkomst, die de komende dagen vrijwillig een verklaring zal komen afleggen in de rechtbank.

Dna en vingerafdrukken

Bij de huiszoekingen afgelopen week werden van deze twee verdachten zo’n 240 mobiele telefoonkaarten in beslag genomen. Ook is dna-materiaal bij de mannen afgenomen en vingerafdrukken, bedoeld voor de Belgische autoriteiten. Deze zullen worden vergeleken met het dna-materiaal en de vingerafdrukken die werden gevonden bij de daders van de aanslagen thuis. Zo kan worden bepaald of deze verdachten contact hebben gehad met de daders. (A/V)

