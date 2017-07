Test moet uitwijzen of vrouw (61) dochter is van surrealist Lichaam Dalí wordt opgegraven voor DNA-test

FIGUERES. Het lichaam van kunstenaar Salvador Dalí zal worden opgegraven. Een rechter heeft daarvoor vorige week toestemming gegeven. Door het opgraven van de resten van Dalí moet worden nagegaan of een 61-jarige Catalaanse vrouw zijn dochter is, zoals zij zelf beweert.

María Pilar Abel Martínez heeft van haar moeder en de moeder van de vader die haar heeft opgevoed, begrepen dat zij in werkelijkheid de buitenechtelijke dochter is van Dalí. Ze kwam op 1 februari 1956 ter wereld. Op dat moment was de wereldberoemde schilder getrouwd met Elena Ivanovna Diakonova, die beter bekend is als ‘Gala’. Sinds 2007 probeert Abel het voor elkaar te krijgen om het graf te openen, omdat er geen andere documenten zijn die kunnen bewijzen dat zij inderdaad de dochter is van Dalí. DNA-onderzoek moet dat nu bevestigen.

Volgens de Spaanse wet hebben kinderen het recht om na te gaan wie hun vader is, mochten zij dat willen. Kinderen mogen gedurende hun hele leven aankloppen bij de rechtbank, opdat een rechter beslist welke acties er ondernomen mogen worden om dit te kunnen bepalen. Abel heeft dit ook gedaan en volgens de rechter is het uitgraven van het lichaam van Dalí de enige mogelijkheid om te kunnen bepalen of het wel of niet haar biologische vader betreft.

Affaire

De kunstenaar zou halverwege de jaren vijftig een affaire hebben gehad met de moeder van Abel, die op dat moment in de huishouding werkte bij Dalí. Op het moment dat zij zwanger bleek te zijn, ging de vrouw terug naar haar geboortedorp waar ze uiteindelijk van María Pilar beviel. Ze trouwde met een andere man, die Abel altijd als haar vader heeft gezien.

Geen interesse

Kenners van Dalí en zijn leven twijfelen of hij inderdaad een dochter heeft. Volgens sommigen was Dalí impotent, anderen denken dat hij in werkelijkheid homoseksueel was en weer anderen stellen dat hij niet in staat was tot seksueel contact. Zeker is dat de kunstenaar nooit interesse heeft getoond om nageslacht achter te laten op deze wereld. ‘Het interesseert mij niet dat er mensen zijn die mijn achternaam dragen. Ik wil dat alle met mij eindigt’, zei hij eens.

Dalí overleed in 1989 in Figueres, waar hij werd begraven in het Teatre-Museu Dalí, zijn museum. Mocht Abel inderdaad zijn dochter blijken te zijn, dan heeft zij recht op een kwart van de erfenis die Dalí naliet en mag zij bovendien de naam Dalí dragen. Een zus en twee neven deden afstand van de erfenis. Na de dood van de kunstenaar werd zijn bezit geschonken aan de Spaanse staat. (A/V)

(Bron: http://cultura.elpais.com/cultura/2017/06/26/actualidad/1498498444_460915.html)