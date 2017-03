Strijd om leiderschap PSOE begonnen

MADRID. De socialistische partij heeft al bijna een jaar geen officiële partijleider meer. Tussen alle verkiezingen en onderhandelingen door moest Pedro Sánchez aftreden en zijn functie werd overgenomen door een tijdelijke commissie. Sindsdien wordt er druk gespeculeerd over de opvolging en daarbij wordt de naam van Susana Díaz regelmatig genoemd. De voorzitster van het Andalusisch parlement heeft nu laten weten dat ze zich binnenkort officieel beschikbaar zal stellen.

De socialisten hebben geen gemakkelijke tijd achter de rug. Onder leiding van Pedro Sánchez werd de partij tijdens de diverse verkiezingen die de afgelopen twee jaar werden gehouden tweede. Maar de onderhandelingen voor het vormen van een kabinet verliepen niet naar wens en vanwege interne spanningen over de positie die de PSOE zou moeten innemen moest Pedro Sánchez uiteindelijk het veld ruimen. Ondertussen begon men in Andalusië al het vermoeden te krijgen dat de regionale partijleider Susana Díaz geïnteresseerd zou zijn in de landelijke politiek. Ze deed duidelijke uitspraken over de toekomst van de PSOE en neemt zeer openlijk stelling tegen de PP. Binnen de partij zag men ook de ambities van de Andalusische socialiste maar ze is niet de enige kandidaat voor het partijleiderschap. Pedro Sánchez heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij opnieuw verkozen wil worden en de Baskische Patxi López heeft ook al laten weten dat ze kandidaat is. De datum voor verkiezingen voor het leiderschap worden tijdens het partijcongres op 1 april vastgesteld en men verwachtte dat Susana Díaz daarna pas haar kandidatuur bekend zou maken. Maar omdat Pedro Sánchez snel aan populariteit wint voelde ze zich gedwongen om tijdens een bijeenkomst in Antequera te laten weten dat ze binnenkort een beslissing zal nemen. Waarschijnlijk zal ze nog deze maand laten weten dat ze mee zal doen aan de interne verkiezingen. Wat al wel duidelijk is dat ze haar mededeling niet zal doen tijdens een partijbeenkomst in Andalusië en dat ze zich ook niet aanmeldt als de voorzitter van het Andalusisch parlement en de partijleider van de grootste regionale afdeling van de partij. Als ze het besluit neemt om mee te doen aan de race om het partijleiderschap doet ze dat op persoonlijke titel, als militant lid van de PSOE. Toen ze zich in 2013 kandidaat stelde voor de Andalusische verkiezingen deed ze hetzelfde en kondigde haar kandidatuur aan tijdens een bijeenkomst met partijleden in Antequera. Een symbolische plek want in Antequera werd de overeenkomst over de autonomie van Andalusië getekend. Het team van Susana Díaz is nu op zoek naar eenzelfde soort symbolische plek. Volgens interne bronnen wordt er getwijfeld tussen Madrid en Sevilla. Omdat het om de landelijke politiek gaat en Díaz de laatste tijd druk bezig is om zich te profileren als iemand die zich niet alleen druk maakt over Andalusië zou Madrid een goede plek zijn. Maar in Sevilla is Pedro Sánchez ooit begonnen aan zijn landelijke carrière en Susana Díaz heeft daar nu haar grootste aanhang en het zou meteen een klap in het gezicht van Sánchez zijn om daar ook haar kandidatuur aan te kondigen.

De campagne voor het partijleiderschap lijkt nu dus officieus van start te zijn gegaan. Pedro Sánchez opende vorige week een speciaal kantoor in Madrid nadat hij zijn kandidatuur officieel had aangekondigd. Hij begon een crowd funding en wist in een paar uur tijd 50.000 euro binnen te halen. Volgens zijn aanhangers zal het aantal stemmers voor Sánchez de komende tijd alleen maar verder groeien en is het duidelijk dat alle achterklap binnen de partij die hem uiteindelijk verplichtten tot aftreden geen zin heeft gehad. De aanhangers van Susana Díaz zijn van mening dat zij zal gaan winnen ondanks het feit dat ze niet zo veel tijd heeft gehad om iedereen te bewerken als Sánchez. Ze is immers de voorzitter van een parlement, verantwoordelijk voor 270.000 ambtenaren en een deelstaat met 8,4 miljoen inwoners. Bovendien heeft ze te maken met oppositiepartijen die, zodra ze ook maar één stap buiten de Andalusische politiek dreigt te zetten, haar ervan zullen beschuldigen dat ze Andalusië in de steek laat of misbruik maakt van haar positie binnen de Junta de Andalucía om de landelijke politiek in te komen. Ondertussen wordt er in de pers niet zo veel ophef gemaakt over de derde kandidate, Patxi López, wie weet gaat zij er uiteindelijk met het been vandoor.

