Stranden nog niet klaar voor Semana Santa

COSTA BLANCA. Afgelopen winter was de zwaarste deze eeuw. Drie stormen teisterden de kusten en namen hele stukken strand mee. De reparatie duurt langer dan verwacht en niet alle stranden zullen klaar zijn voor Semana Santa, het begin van het toeristenseizoen.

Tot drie keer toe had de kust van de Costa Blanca te maken met hevige stormen. Door de hoge golven zijn veel van de stranden weggeslagen en is veel rotzooi aangespoeld. Gemeenten en Costas doen hun uiterste best om op korte termijn zand bij te vullen en de stranden weer schoon te maken maar omdat de laatste storm nog maar drie weken geleden plaatsvond, zal niet alles klaar zijn voor Semana Santa. Het ministerie heeft 4 miljoen euro extra uitgetrokken zodat de Direccion Provincial de Costas extra materieel in kan zetten. Volgens Costas zullen dan ook alle stranden volgende week open zijn maar op veel punten zal men nog wel aan het werk zijn. Tussen Dénia en Pilar de la Horadada wordt op 33 stranden nog gewerkt.

In Benidorm is alles wel klaar voor de toeristen. De stad had minder last van het noodweer maar de gemeente is daar sowieso het hele jaar door met het onderhoud van het strand bezig. Op andere plekken wordt alleen in de zomer dagelijks onderhoud gepleegd en repareert men wanneer de noodzaak daar is. In Benitatxell bijvoorbeeld wordt het houten toegangspad gerepareerd en worden de stenen van de voetpaden gehaald. In Moraira en Benissa wordt nog zand bijgestort en op diverse plaatsen wordt de riolering van de strandvoorzieningen gerepareerd. Het tweeënhalf kilometer lange houten voetpad bij La Mata in Torrevieja werd tijdens het noodweer in december ernstig beschadigd, het instorten van een draagmuur zorgt er voor dat de houten vlonders en leuningen zijn verzakt. Het voetpad is al vijftien jaar oud en de kwaliteit van het hout begon toch al achteruit te gaan, Costas stelde daarom onlangs de gemeente voor om een deel van het pad te vervangen door een stenen pad. In Elche en Santa Pola is men deze week nog bezig met schoonmaakacties van het strand. Op diverse stranden zullen de vroege toeristen dus nog een bulldozer tegen kunnen komen.

De Agencia Valenciana de Turismo weet hoe belangrijk de stranden zijn voor toeristen en heeft daarom een aantal projecten opgezet. Een deel daarvan moet nog voor Semana Santa uitgevoerd zijn maar aangezien de meeste toeristen in de zomer komen heeft men voor de rest nog wat extra tijd uitgetrokken. Er zullen meer verkleedruimtes op de stranden komen, er komen weer nieuwe stranden bij die geschikt zijn voor gehandicapten en op verschillende plekken wordt de toegang tot de stranden vernieuwd. Op dit moment wordt gewerkt aan het verwijderen van alles dat beschadigd is door de stormen, sportvoorzieningen, douches en afwatering. De Agencia Valenciana de Turismo coördineert de reparatie in de diverse gemeenten zodat alles op tijd en volgens de normen klaar is. In de provincie Alicante kosten deze reparaties 1,7 miljoen euro.

