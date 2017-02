Strand weggeslagen, water tot aan de voordeur Bewoners eisen dat strand opgeknapt wordt 

GUARDAMAR DEL SEGURA. De omwonenden van Playa Babilonia in Guadarmar del Seguro hebben een demonstratie gehouden om van de overheid te eisen dat ze direct met oplossingen komen voor de schade die na het noodweer aan het strand is aangericht. Hun huizen staan direct langs de zee en veel van die huizen zijn ingestort of staan op instorten.

Het noodweer van de afgelopen weken heeft enorme schade aangericht aan de Playa Babilonia. Het strand is volledig weggeslagen en de huizen staan met hun voordeur in het water. Veel huizen zijn volledig ingestort of hebben zo veel schade opgelopen dat ze elk moment kunnen instorten. De bewoners zijn woedend dat er niet al eerder naar hen geluisterd is en dreigen nu de overheid met een strafzaak vanwege nalatigheid. De eerste stap om direct actie te eisen is gezet, er is een civiele zaak gestart tegen Costas (afdeling van het ministerie van milieu) opdat die snel maatregelen neemt om verdere schade te voorkomen. De oudste huizen bij Playa Babilonia zijn in 1929 gebouwd, toen nog 100 meter van de zee. Door de werkzaamheden in 1994 bij de riviermonding van de Segura blijft het sediment echter achter een golfbreker liggen waardoor de zee bij het strand vrij spel heeft. Er is sindsdien ongeveer 25 meter strand verloren gegaan. Door de hevige golfslag heeft de zee nu nog meer terrein gewonnen en het water komt inmiddels letterlijk tot aan de voordeur. De bewoners zijn boos omdat Costas als enige antwoord heeft dat er geen enkele machine het strand opgaat zolang er huizen staan. Volgens hen moet het zand dat zich bij de golfbreker ophoopt simpelweg naar het strand getransporteerd worden. Dat zand stoort op die plek overigens ook de vissers dus het mes zou aan twee kanten snijden. Bovendien is het een natuurlijke oplossing want als de golfbreker bij de riviermonding er niet zou zijn zou het zand dat de rivier op zijn weg naar de zee meeneemt vanzelf naar het strand stromen. De bewoners hebben ook een plan opgesteld om de huizen weer op te knappen maar ze krijgen hier geen toestemming voor. Volgens hen is dit totaal onterecht, het gaat immers niet alleen om vakantiehuizen maar ook om huizen die het hele jaar door gewoon bewoond worden door mensen die ingeschreven staan bij de burgerlijke stand en hun hele leven al daar wonen.

