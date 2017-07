Stijgende prijzen op woningmarkt

ALICANTE. Het gaat al enige tijd weer goed in de bouwsector en dat komt omdat er weer vraag naar woningen is. En dat betekent automatisch dat de prijzen ook weer stijgen. In de eerste helft van dit jaar is de gemiddelde prijsstijging in d e provincie 4%. In Benidorm en Alicante zijn de prijzen het meest gestegen.

Er staan in Alicante op dit moment 178.399 woningen en die zijn samen 25.138 miljoen euro waard, 300 miljoen meer dan vorig jaar. De duurste woningen staan in Calle Virgen del Socorro, Calle Benidorm en Playa de San Juan. Volgens de internetsite Precioviviendas.com is de waarde van een woning in Alicante in een jaar tijd met 1.662 euro gestegen. Uit een onderzoek van de Universidad Complutense de Madrid blijkt dat in Barcelona, Madrid en Alicante de prijzen voor een woning het meest gestegen zijn en er ook de meeste bouwactiviteiten plaatsvinden. Projectontwikkelaars hebben weer geld ter beschikking en vooral mensen die al grond in hun bezit hadden beginnen daar nu op te bouwen. Ondanks deze ontwikkelingen is de prijs per vierkante meter onbebouwde grond in het totaal van de provincie nog steeds laag vergeleken bij tien jaar geleden. In december 2007 moest men nog 528 euro per vierkante meter betalen, nu is dat nog 204 euro. In de steden liggen deze prijzen beduidend hoger, in Benidorm wordt per bebouwde vierkante meter gemiddeld 2.245 euro betaald en in Alicante stad 1.296 euro. In Elche is dit jaar ook sprake van een prijsstijging en betaal je voor een woning 1.012 euro per vierkante meter, de duurste straten daar zijn de Calle San Bartalomé de Tirajana en Arenas del So. In Torrevieja betaal je 1.306 euro per vierkante meter woning, in Santa Pola 1.513, in Orihuela 1.304 en in Xábia 1.887 euro.

Ondanks het feit dat de huizenprijs in Benidorm het hoogst is is de grondprijs daar sinds 2008 met 31% gedaald. Aangezien er in die stad niet veel grond beschikbaar is verwacht men dat de grondprijzen in de toekomst wel weer zullen stijgen. Maar dan nog zal de winst voor de projectontwikkelaar lager zijn dan tijdens de gouden tijden. Toen werd er per woning ongeveer 70.000 euro verdiend, nu ligt dat bedrag voor diezelfde woning tussen de 20.000 en 30.000 euro. De huizenprijzen zullen echter niet voor alle huizen gelijk stijgen, er wordt nu meer gekeken naar vraag en aanbod, zowel bij de bouw van nieuwe woningen als bij het vaststellen van een verkoopprijs. Op de site precioviviendas.com worden de prijzen van de 12 miljoen huizen in Spanje elk trimester vernieuwd en kun je dus de actuele en historische marktprijs op elk moment bekijken. Uit al die gegevens blijkt dat er vorig jaar, ondanks de politieke onzekerheid, sprake was van een algemene gemiddelde prijsstijging van 4,01% in Spanje.

Nieuwbouw in de toekomst

In het nieuwe bestemmingsplan voor de kust van Valencia is 12.275 hectare bebouwbare grond gereserveerd zodat gemeenten hier woningbouw kunnen toestaan. Dat betekent dat er in de komende zeventig jaar in totaal 350.000 huizen gebouwd mogen worden. Voor de provincie Alicante is in het plan Pativel 2.913 hectare gereserveerd en dat is volgens de projectontwikkelaars veel te weinig. Zij willen dat de Valenciaanse overheid het plan terugtrekt want anders bereiden ze zich voor op jarenlange rechtszaken.

