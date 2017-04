Steeds minder wapenvergunningen in omloop Reviewed by Momizat on Apr 12 . ELCHE. Het aantal mensen in Baix Vinalopó dat een wapenvergunning heeft is de afgelopen acht jaar met 30% gedaald. Er zijn minder liefhebbers van de jacht en oo ELCHE. Het aantal mensen in Baix Vinalopó dat een wapenvergunning heeft is de afgelopen acht jaar met 30% gedaald. Er zijn minder liefhebbers van de jacht en oo Rating: 0