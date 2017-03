Steeds meer dementie en alzheimer

ALICANTE. De vergrijzing van de bevolking heeft ook gevolgen voor het type ziektes waar de gezondheidszorg mee te maken krijgt. In de afgelopen tien jaar is het aantal gevallen van Alzheimer en dementie in de provincie verdubbeld. Omdat er geen genezing mogelijk is zal het aantal mensen dat aan deze ziekte lijdt de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Mensen worden steeds ouder en er worden minder kinderen geboren. Dat betekent dat een steeds groter deel van de bevolking ouder dan 65 zal zijn. En met ouderdom komen gebreken. Op dit moment lijdt 7% van de mensen die ouder zijn dan 64 aan Alzheimer of dementie, in de provincie Alicante zijn dat er 130.760. Naarmate de groep ouderen groter wordt, wordt ook het aantal patiënten groter. “Vanaf 60 jarige leeftijd verdubbelt het risico op Alzheimer of dementie elke vijf jaar en als iemand 80 jaar oud is is de kans 30% dat iemand aan deze ziekte lijdt” aldus María José Sáenz, hoofd van de afdeling Neurologie van het Hospital de San Vicente. Deze afdeling is toonaangevend in de provincie, er worden klinische tests uitgevoerd om nieuwe medicijnen te testen. “Op dit moment wordt er hard gewerkt om manieren te vinden om de ziekte in het beginstadium te behandelen zodat de achteruitgang vertraagd kan worden” aldus María José. Op middellange termijn hoopt men dat de eerste medicijnen beschikbaar zullen zijn maar het is nu al wel mogelijk om de ziekte in een zeer vroeg stadium te diagnosticeren. Door middel van een lumbaalpunctie en scans kan Alzheimer worden vastgesteld als iemand alleen nog maar last heeft van wat geheugenverlies maar nog wel een normaal leven kan leiden. Daardoor daalt de gemiddelde leeftijd waarop mensen de diagnose ontvangen, dat betekent niet dat mensen steeds jonger de ziekte krijgen, simpelweg dat ze eerder ontdekt wordt. Daardoor kunnen diverse therapieën toegepast worden en kunnen mensen langer leven met de ziekte. Op zich is Alzheimer of dementie nooit een doodsoorzaak, meestal overlijdt iemand aan een longontsteking. Ongeveer 20% van de gevallen van Alzheimer wordt veroorzaakt door een genetische afwijking. Er zijn echter nog 60 andere oorzaken die bijna geen van allen te behandelen zijn, alleen in het geval van een tumor kan er soms nog iets gedaan worden.

