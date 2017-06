Steden uiten hun zorgen in onderzoek Exceltur Gemeenten van toeristische steden vragen om controle vakantiewoningen

MADRID. De gemeenten Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastian, Santander, Sevilla en Valencia hebben hun zorgen geuit over het toegenomen aantal woningen in hun steden dat voor toeristische doeleinden wordt gebruikt. Zij vragen de regering om maatregelen te treffen om het fenomeen onder controle te houden.

De afgelopen tijd werden de zeven gemeenten verschillende keren ondervraagd door onderzoeksbureau Exceltur. De burgemeester van Palma de Mallorca, José Hila (PSOE), kondigde sancties aan voor woningen die illegaal worden verhuurd, terwijl de burgemeester van Valencia, Joan Ribó (Compromís), eerder al een specifieke belasting heeft ingesteld voor dit type woningen. Volgens Ribó zijn de toeristische appartementen een risico voor de economie, omdat speculaties met en investeringen in deze woningen opnieuw een zeepbel kunnen creëren.

Stijging huurprijzen

De burgemeester van Sevilla, Juan Espadas van de PSOE, merkt op dat er een parallel verband is tussen de stijging van de huurprijzen en de toename van het aantal vakantiewoningen in een wijk. Zijn ambtsgenoot in Santander, Gema Igual (PP), heeft voorgesteld om het fenomeen in haar stad te legaliseren.

In San Sebastián staat volgens burgemeester Eneko Goia (PNV) 50 procent van alle woningen in de regio Baskenland die gebruikt worden voor toeristische doeleinden. Dat levert volgens Goia ernstige problemen op wat betreft het toezicht. Hij wil dat er strengere controlemaatregelen komen om een einde te maken aan de illegaliteit.

Toeristenpromotie

Een ander heikel punt voor de gemeenten – behalve Santander en Málaga, die geleid worden door de PP –, is het feit dat de regering geen financiële ondersteuning geeft voor de toeristische promotie van de steden. De burgemeester van Sevilla verzekerde dat er in zijn stad voldoende erfgoed aanwezig is die de schatkist geld kunnen opleveren en dat er daarom meer geïnvesteerd zou moeten worden in de promotie van toerisme. Espedas betreurt het dat dat niet mogelijk is, omdat het ministerie voor Overheidsfinanciën het overschot niet wil gebruiken voor dit doel. Luis Cueto, algemeen coördinator van de gemeente Madrid, sprak van ‘verschrikkelijke bezuinigingen, terwijl er een miljard euro overschot is die het ministerie niet wil gebruiken. De gemeenten Santander en Málaga vinden het begrijpelijk dat de regering het overschot niet wil gebruiken voor dergelijke investeringen.

