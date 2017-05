Stage in Spanje het slechtst betaald van heel Europa Spaanse werkgevers maken op grote schaal gebruik van goedkope stagiairs

MADRID. Spanje is het tweede land binnen de Europese Unie met het grootste percentage afgestudeerden dat na hun studie nog stage loopt of een stageperiode heeft afgerond, zo blijkt uit gegevens van de OECD, de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking. Met 33 procent is dat percentage twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde.

Het grote aantal stagiairs in Spanje toont aan dat veel werkgevers gebruikmaken van werknemers die als stagiair worden aangenomen. De voornaamste reden hiervoor is het besparen van kosten. Daarnaast worden stagiairs ook ingezet om werknemers die met ziekteverlof zijn, te vervangen. ‘Door deze praktijken worden banen vernietigd en wordt de arbeidsmarkt precairder’, aldus Ana Gálvez, als professor verbonden aan de Open Universiteit van Catalonië.

Een groot deel van de stagiairs ontvangt geen economische vergoeding voor hun werkzaamheden, het merendeel zelfs: uit het rapport ‘De ervaring van stagiairs in de Europese Unie’ van de OECD blijkt dat in Spanje slechts 42 procent van alle stagiairs een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden. In veel gevallen krijgen ze kost en inwoning of één van beide, wat bijvoorbeeld gebruikelijk is bij stagiairs in hotels of in de horeca, en vaak worden de reiskosten vergoed. ‘Ik kreeg 20 euro voor de reiskosten en ik werkte halve dagen, dus dat is eigenlijk zo goed als niets’, aldus een voormalige stagiair bij een mediabedrijf.

Van de stagiairs die wel een vergoeding ontvangen voor hun activiteiten, blijkt da een groot aantal te weinig ontvangt om van te kunnen leven. Slechts 29 procent van de Spaanse stagiairs geeft aan voldoende te ontvangen om in de basisbehoeften van huisvesting en eten te kunnen voorzien. Daarmee is Spanje het land in Europa waar het kleinste percentage stagiairs een vergoeding ontvangt waarvan zij kunnen leven.

Hard werken

Terwijl de vergoeding vaak laag is, moet het merendeel van de stagiairs hier wel hard voor werken. Het cliché van koffie halen en fotokopietjes maken, blijkt slecht in 13 procent van de gevallen, gangbaar. Het tegenovergestelde komt vaker voor: 40,4 procent van de stagiairs in het land geeft aan op de werkplek te worden uitgebuit. Zij ervaren dat doorgaans zo, omdat ze hetzelfde werk verrichten als collega’s die hiervoor wel gewoon betaald krijgen.

Dat veel stagiairs onder deze omstandigheden toch gewoon doorgaan, komt doordat zij de hoop hebben dat ze op een zeker moment in aanmerking komen voor een betaalde positie. In 36,2 procent van de gevallen gebeurt dat ook daadwerkelijk. ‘In het hotel waar ik stage liep, volgde de ene stagiair de andere op. En in een ander bedrijf waar ik als stagiair werkte, waren er stagiairs die al drie jaar onder dezelfde voorwaarden voor het bedrijf werkten’, aldus een ervaringsdeskundige.

Positief

Ondanks de lage vergoedingen en de werkdruk, kijken de meeste stagiairs toch positief terug op hun stageperiode. In meer dan de helft van de gevallen blijkt dat de stagiairs zich deel van het team voelen en bijna een kwart geeft aan dat de collega’s op de werkplek aardig waren en behulpzaam. Slechts een minderheid geeft aan zich ‘misbruikt’ te voelen, een deel omdat zij het gevoel hadden er niet toe te doen, bij een klein aantal wisten de managers of directe leidinggevenden en collega’s niet eens hun namen. ‘Ik heb hele positieve ervaringen, de sfeer was goed en ik hoefde geen koffie te zetten en kopieën te maken. Ik voelde me echt onderdeel van het team en ik heb heel veel geleerd’, aldus een stagiair die bijna twee jaar stage liep.

Uiteindelijk zien de meeste stagiairs zich gedwongen om een baan te zoeken die beter betaalt. Op dat moment hebben zij het voordeel over werkervaring te beschikken. Een stageperiode doet het beter op een cv dan geen enkele werkervaring. Voor de meeste stagiairs blijkt de vergoeding dan ook niet doorslaggevend. Veel belangrijker vinden zij de werksfeer, de werkzaamheden en de kansen op een baan na afloop van de stageperiode.

Aangifte

Vorige week raakte topchef Jordi Cruz, onder meer bekend van het televisieprogramma MasterChef en eigenaar van een tweesterrenrestaurant in Barcelona, in opspraak nadat hij had gezegd dat er bij hem in het restaurant stagiairs werkzaam waren, die hiervoor niet betaald kregen. De vakbond Intersindical-CSC heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Arbeidsinspectie tegen Cruz. Volgens de vakbond zouden de personen in kwestie een arbeidscontract moeten hebben en geen opleidingscontract. ‘Wij misbruiken stagiairs niet als arbeidskracht, het is een win-winsituatie’, aldus Cruz.

Naar aanleiding van het nieuws verschenen er afgelopen week talloze artikelen in de media over het al dan niet hebben van stagiairs. Ook topkok Ángel León raakte in opspraak. De tweesterren chef zou in totaal zestien stagiairs in zijn restaurant hebben rondlopen, die onderdak krijgen in een woning die bedoeld is voor maximaal tien personen. De krant El Confidencial publiceerde foto’s van de woning, waarop goed te zien is dat er te weinig ruimte is en dat de condities waarin de woning zich bevindt te wensen overlaten. De huur van de woning bedraagt 550 euro. Dat betekent dat het restaurant per stagiair 34 euro betaald. De eigenaar van de woning liet weten dat hij geen idee had van het doel van de huur van het appartement en geeft aan zich ‘bedrogen’ te voelen.

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3030885/0/angel-leo-mantiene-16-becarios-penosas-condiciones-chef-estrellas-michelin/#xtor=AD-15&xts=467263 en http://www.20minutos.es/noticia/3027812/0/jordi-cruz-becarios-denunciado-inspeccion-trabajo/#xtor=AD-15&xts=467263 en http://www.20minutos.es/noticia/3029802/0/becarios-espanoles-mal-pagados-tareas-trabajador-senior/#xtor=AD-15&xts=467263)