Spanje zette in 2015 en 2016 bijna 20.000 immigranten uit

MADRID. In 2015 en 2016 werden er door Spanje bijna 20.000 immigranten het land uitgezet. Dat is het antwoord op een schriftelijke vraag die eind vorig jaar bij de regering werd ingediend door Jon Inarritu, senator van de politieke coalitie EH Bildu in Baskenland, Navarra en Burgos.

De politicus had gevraagd om een lijst van personen die in 2015 en 2016 werden gerepatrieerd en wat hun nationaliteiten waren. Ook wilde hij weten of deze personen in Spanje een strafbaar feit hadden begaan voordat zij werden uitgezet.

In het antwoord van de regering wordt niet op alle vragen antwoord gegeven, maar staan wel cijfers over ‘repatriëring’, een term die juridisch overigens niet als zodanig bestaat in de Spaanse wetgeving.

Afkomst

Volgens het document werden tussen 2015 en 2016 19.158 personen gerepatrieerd – 10.594 in 2015 en 9.241 in 2016. De maand waarin de meeste uitzettingen, namelijk 1.029, plaatsvonden, was juni 2015. De nationaliteit die het vaakst werd uitgezet, was de Marokkaanse (11.152), gevolgd door de Algerijnse (1.686) en de Colombiaanse (895).

Op de lijst staan ook personen afkomstig uit andere landen van de Europese Unie. Bovenaan staat Roemenië, met 731 uitzettingen, gevolgd door Portugal (353). Buiten de Europese grenzen waren het verder Ecuadorianen (424), Senegalezen (223) en Chinezen (128) die door Spanje werden teruggestuurd. Verder moesten 166 Argentijnen en 306 Paraguayanen het land verlaten. In totaal gaat het om meer dan 120 nationaliteiten.

CIE’s

In het naar Inarritu verzonden rapport staat ook informatie over het aantal personen dat vanuit de Interneringscentra voor Buitenlanders (CIE’s) werd uitgezet. Volgens de regering van PP ging het in 2015 om 2.871 uitzettingen en in 2016 om 2.205. Vorig jaar werden er 4.991 personen die in een CIE verbleven in vrijheid gesteld, terwijl dat er in 2015 4.015 waren.

De regering verschaft geen informatie over de nationaliteit van de personen die vanuit de CIE’s werden uitgezet. Dat zou onmogelijk zijn omdat veel immigranten geen documenten bij zich hebben op het moment dat ze in Spanje arriveren en dus moeilijk kan worden vastgesteld waar ze vandaan komen.

Mishandeling

Verder meldt de regering dat veel CIE’s momenteel overvol zitten en dat het gemiddelde verblijf van een persoon in deze centra 24,47 dagen is. Er zou volgens de Spaanse regering geen sprake zijn van mishandeling van deze tijdelijke bewoners door de toezichthouders van de centra, ondanks dat hier veel ophef over ontstond nadat meerdere immigranten aangifte hadden gedaan van mishandeling. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/sociedad/inmigracion-espana-repatrio-20-mil.html)