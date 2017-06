Spanje en Portugal meest kwetsbare gebieden Meer grote bosbranden door klimaatverandering

MADRID. Steeds grotere en vernietigendere bosbranden. Dat is één van de extreme gevolgen van klimaatverandering waar de VN voor waarschuwt. Een recent voorbeeld is de enorme bosbrand in Portugal, die door de hitte snel kon verspreiden en moeilijk kon worden geblust. Dat is de conclusie van de Intergouvernementele Groep van Experts over Klimaatverandering. Het zuiden van Europa en het Iberisch Schiereiland in het bijzonder, zijn de meest kwetsbare gebieden.

De actuele bosbrand in Portugal, die afgelopen weekend 62 levens eiste, heeft alle karakteristieken van klimaatimpact. Midden in een hittegolf werden duizenden hectaren en vele eucalyptusbomen in de as gelegd. Een natuurlijk fenomeen als een blikseminslag in een boom was genoeg om een enorme brand te veroorzaken.

‘We verwachten dat het hier niet bij blijft en dat er nog veel grotere oppervlakten zullen verbranden. Ook zullen grote branden nóg groter worden, vaker plaatsvinden en moeilijker zijn om onder controle te krijgen’, zo concludeert de Bosinspectie van de Europese Unie.

Statistieken

Omstandigheden die de bluswerkzaamheden vermoeilijken zijn onder andere moeilijke toegang tot de brandhaard en hoge temperaturen. En dat lijkt steeds vaker voor te komen. Bij grote bosbranden in Spanje (branden waarbij meer dan 500 hectare afbrandt vallen onder de ‘grote’ bosbranden) brandde er tussen 1996 en 2005 gemiddeld 1.377 hectare af. Een decennium later was dat gemiddeld 1.774 hectare, zo blijkt uit de statistieken van het ministerie van Milieuzaken.

In het vorige decennium werden er gemiddeld 23 grote bosbranden per jaar geregistreerd. In Portugal waren het er in 2015 ook 23, maar 56 in 2013. In rapporten over branden in de Europese Unie komt ieder jaar weer het ‘intense gevaar’ dat grote branden in Spanje en Portugal met zich meebrengen, naar voren. Vorig jaar werden er in Spanje 22 grote branden geregistreerd – 0,24 procent van alle branden – die samen goed waren voor de helft van het totaal aan afgebrande oppervlakte.

In 2017 werden er tot nu toe zes grote bosbranden geteld (volgens de statistieken zou een aantal van drie ‘normaal’ zijn). Alleen al in de maand april brandde er zoveel oppervlakte af als in de overige maanden samen. Het Spaanse Meteorologisch Instituut noemde afgelopen najaar ‘heel warm en droog’: er viel 8 procent minder regen dan gemiddeld. De winter was de op drie na warmste van de eenentwintigste eeuw en afgelopen maand mei viel er 13 procent minder regen en lag de temperatuur 2,4 graden boven gemiddeld. Daarop volgde de huidige hittegolf.

Eucalyptus

Bosbrandweerman Carlos Martín legt uit dat de gevaren toenemen op het moment dat de wegen naar de brand moeilijk toegankelijk zijn of als het betreffende bos slecht is onderhouden. Ook waarschuwt hij voor het gebrek aan preventiemaatregelen. ‘In een mediterraan klimaat is al het brandbare een bedreiging en als er mensen in de buurt zijn, is het wachten op een tragedie’, aldus de brandweerman.

Bij de brand in Portugal gingen duizenden eucalyptusbomen in vlammen op. Deze bomen, oorspronkelijk van Australische afkomst, bezetten in Portugal een oppervlakte van 650.000 hectare en in Spanje 760.000 hectare. Organisaties als Greenpeace waarschuwen dat deze bomen erg gevoelig zijn voor brand en zeggen dat dit binnen het Iberisch Schiereiland de bomen zijn die het vaakst afbranden. Ook Carlos Martín zegt uit ervaring te weten dat dit soort bomen relatief snel vlam vatten. (A/V)

(Bron: http://www.eldiario.es/sociedad/incendios-violentos-Portugal-cambio-climatico_0_656185098.html)