‘Spanje begint het huren te ontdekken’

Vraag naar huurhuizen explosief toegenomen ALICANTE. In de afgelopen twee jaar is de vraag naar huurhuizen ook in de provincie Alicante explosief toegenomen. Er is in sommige steden inmiddels zelfs een wachtlijst ontstaan. Door het tekort aan huurwoningen begint de huurprijs steeds verder te stijgen.

“Als er nu een huurwoning binnenkomt ben ik die binnen drie dagen kwijt en dan kan ik nog zelf kiezen wie ik er in wil hebben” aldus José Luis Castellano, directeur van makelaarskantoor Vivienda Plus in Elche. “We krijgen elke dag tussen de zes en acht mensen binnen die een huurwoning zoeken.” De vraag naar huurhuizen in de hele provincie is de afgelopen twee jaar behoorlijk gestegen maar het aanbod stijgt amper mee. Daardoor is er inmiddels een tekort aan huurwoningen ontstaan, vooral in de grotere gemeenten. Behalve dat het moeilijk is om een fatsoenlijk appartement of woning te vinden beginnen de prijzen ook weer te stijgen. Volgens internetsite Idealista is de huurprijs in de provincie vorig jaar met 6,3% gestegen, in Alicante en Santa Pola met zelfs met meer dan 10%. De huurprijs voor woningen op de site Fotocasa is gemiddeld met 7,9% gestegen en in Orihuela zelfs met 14,2%, ook op die site is Santa Pola koploper met een stijging van meer dan 22%. De huurprijzen zijn nog niet zo hoog als in sommige wijken in Madrid en Barcelona, waar huurders aan het einde van hun contract zich gedwongen voelden te verhuizen omdat ze de verhoging niet konden betalen, maar het blijft een forse stijging.

Volgens experts komt de toegenomen vraag naar huurwoningen door een mentaliteitsverandering die door de crisis is veroorzaakt en doordat het weer beter gaat met de economie. Jongeren die tijdens de crisis weer bij hun ouders zijn ingetrokken en die inmiddels een baan hebben gevonden vertrekken weer en jonge stellen die willen gaan samenwonen kiezen ook liever voor een huurwoning, omdat ze niet genoeg geld hebben voor een koophuis of omdat ze meer vrijheid willen. Om een hypotheek te krijgen moet er nog steeds een kopie van een arbeidscontract worden overlegd zodat de bank zeker weet dat er maandelijkse inkomsten zijn maar er moet ook een bedrag ter waarde van 30% van de aankoopsom direct op tafel worden gelegd en dat is nou juist waar jongeren problemen mee hebben. Volgens Carlos Rueda, woordvoerder van Idealista heeft de crisis er ook voor gezorgd dat mensen inzien dat een koopwoning ook een last kan zijn. Niet alleen vanwege de hypotheek maar ook omdat je als je wilt verhuizen vanwege een baan in een andere stad simpelweg de huur op kunt zeggen en dan niets meer met het huis te maken hebt. “Spanje begint het huren te ontdekken, in de rest van Europa is huren altijd al veel gebruikelijker geweest. Bovendien kunnen mensen door te huren soms in een luxer huis woning dan dat ze zouden kunnen kopen.”

Huiseigenaren vrezen problemen

Meer mensen willen dus huren maar huiseigenaren zijn niet zo enthousiast over verhuren. Er zijn nog voldoende lege woningen die verhuurd zouden kunnen worden maar er gaan altijd verhalen van verhuurders die problemen hebben gehad met huurders. Het uithuiszetten van iemand die de huur niet betaalt is nog steeds een lastig en maandenlang proces. Ondanks dat zijn er mensen die de verhuur als een mooie bron van inkomsten zien. Ze kopen een appartement met als enige doel dit te verhuren en zo wat bij te verdienen. “We hebben kopers uit andere delen van Spanje. In Madrid bijvoorbeeld zijn de huizenprijzen zo hoog dat je daar amper rendement uit haalt. In Alicante zijn de prijzen lager dus kun je eerder je investering terugverdienen. Ik heb het dan niet over grote investeerders maar particulieren die hun geld liever in onroerend goed steken dan het tegen nul rente op de bank te laten staan” aldus de manager van Remax Abaco. De verhuur van vakantiewoningen is ook van invloed op de voorraad huurwoningen. Door een appartement een paar weken of maanden per jaar te verhuren aan toeristen kan vaak net zo veel geld worden binnengehaald als door een jaarcontract, deze optie is voor sommige huiseigenaren dan ook een stuk aantrekkelijker. Maar ondanks de gestegen prijzen is er volgens de experts nog ruimte voor meer stijging, de huren zijn nog niet zo hoog als voor de crisis en bovendien zijn er in de buitenwijken van de steden nog wel appartementen voor redelijke prijzen te verkrijgen.

