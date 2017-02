Spaanse chauffeur op vrije voeten

ORIHUELA/BREDA. De Spaanse chauffeur die vorige week in Brabant werd gearresteerd is weer op vrije voeten. In zijn vrachtwagen, een koelwagen met groenten, zaten negen immigranten uit Vietnam en Irak. De vluchtelingen zijn opgenomen in een opvangcentrum en de politie heeft niet bekend gemaakt of de chauffeur daadwerkelijk verdacht wordt van mensensmokkel.

De Nederlandse politie ontving vorige week een telefoontje van iemand die in de vrachtwagen zat. Vanwege de lage temperaturen vreesden de passagiers dat ze de reis niet zouden overleven. De politie wist de vrachtwagen te traceren en toen de deuren werden opengemaakt bleken er zes Vietnamezen en drie Irakezen in te zitten. Ze dachten dat ze op weg waren naar Groot Brittannië. De chauffeur zei van niets te weten, op zijn vrachtpapieren stond dat hij groente moest afleveren in Nederland en dat was inderdaad zijn route. De politie sluit niet uit dat de immigranten zijn opgelicht door mensenhandelaren en heeft niet bekend willen maken of ze de vrachtwagenchauffeur verdenken. Het transportbedrijf Transnaba uit Orihuela zegt dat de chauffeur waarschijnlijk inderdaad van niets weet. Ze geven aan dat er wel eens problemen zijn met vrachtwagens die naar Groot Brittannië gaan maar naar Nederland nooit. Toen ze een telefoontje kregen van de Nederlandse politie dachten ze in eerste instantie dat het om een afpersingsactie ging. Ze vinden dat ze te weinig informatie krijgen en dat de Spaanse ambassade in Amsterdam zeer traag reageert. Volgens het transportbedrijf hebben alle Spaanse transporteurs zeer strikte regels om te voorkomen dat immigranten de vrachtwagens binnendringen. De chauffeur is op vrije voeten maar de vrachtwagen is nog niet vrijgegeven.

Bron: http://elpais.com/elpais/2017/02/10/actualidad/1486732101_530468.html