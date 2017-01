Snoepjes en cadeautjes moeten in hand worden gegeven  Driekoningen Torrevieja gooien dit jaar geen snoep

TORREVIEJA. Alle figuranten die donderdagavond meedoen met de optocht van de Driekoningen in Torrevieja, moeten een document ondertekenen waarin zij beloven ‘niet met snoep of cadeautjes te gooien, maar deze in de hand van de kinderen te geven’. De gemeente is bang dat het gooien van snoep gevaarlijke situaties op kan leveren.

Wethouder Domingo Pérez van Feesten zegt dat de maatregel nodig is om de veiligheid tijdens het evenement te kunnen garanderen. Hij hoopt hiermee te voorkomen dat kinderen te dicht bij de wagens van de optocht van de drie wijzen komen. Met deze reden worden er ook langs de hele route veiligheidshekken geplaatst. Eerdere jaren gebeurde dat slechts langs een deel van het parcours.

De bijna 170 deelnemende figuranten mogen wel snoep en speelgoed uitdelen, maar alleen in de hand. Het is uit den boze om vanaf de wagens snoepgoed te gooien, omdat de kans dan bestaat dat het binnen de hekken valt. ‘Kinderen komen uit hun enthousiasme veel te dicht bij de wagens, met alle gevolgen die dat met zich mee kan brengen. Tot nu toe is er nooit iets ergs gebeurd, maar we moeten ongelukken voorkomen’, aldus de wethouder.

Haven

De organisatie van de traditionele ‘Cabalgata de Reyes’ kost de gemeente bijna 53.000 euro. De optocht begint donderdagmiddag om vijf uur in de haven van Torrevieja, nadat Melchior, Caspar en Baltasar kort daarvoor met de boot zijn aangekomen in de stad. Aan de optocht doen vijf wagens mee. Anders dan andere jaren zijn er dit jaar geen dansoptredens van scholen in de gemeente. Zes straten langs de route worden vrijgehouden voor in het geval van nood. De drie koningen doen vanaf zes uur ook de wijk La Mata aan. Donderdagochtend bezoeken ze ziekenhuizen en verzorgingstehuizen voor ouderen. (C/T)

Foto onderschrift: Snoepjes en cadeautjes moeten van af dit jaar in hand worden gegeven in niet naar de kinderen worden gegooid.

(Bron: http://www.laverdad.es/alicante/torrevieja/201701/03/consistorio-prohibe-lanzamiento-caramelos-20170103003331-v.html)