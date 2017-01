Slechts 6 maanden en 4000 km gebruikt Peperdure Aston Martin van Max Verstappen in één dag verkocht

EINDHOVEN. De advertentie stond er nog geen dag op, maar Cito Motors in Eindhoven heeft de Aston Martin V12 Vantage S van Max Verstappen al verkocht. De nieuwe eigenaar moest er wel flink voor in de buidel tasten: het racemonster kostte 239.500 euro. Sportwagenbouwer Aston Martin gaat de dienstauto van de Nederlandse F1-ster alweer vervangen. Het was goed nieuws voor de liefhebbers van een bijzondere auto.

,,Er lagen veel kapers op de kust”, aldus een medewerkster van Cito Motors. De dealer was apetrots met dit pareltje in de showroom. Zo blijkt uit de bijhorende advertentietekst. ,, POWER BEAUTY and SOUL in optima forma en bereden door ‘s werelds meest spraakmakende Formule 1 coureur MAX VERSTAPPEN !!! CITO MOTORS biedt U de unieke mogelijkheid de voormalige Aston Martin V12 Vantage S van onze Nederlandse trots aan te kopen!!! ”