Slavernij floreert in Spanje maar aanpak is complex Bijna zesduizend slachtoffers van uitbuiting bevrijd in vijf jaar tijd

MADRID. In totaal 5695 personen zijn door de Spaanse autoriteiten bevrijd tussen 2012 en 2016. In de meeste gevallen gaat het om slachtoffers van seksuele exploitatie of illegale arbeiders. Volgens deskundigen zijn deze praktijken bijna omvangrijker dan drugs- of wapenhandel. Volgens schattingen bevonden zich in 2016 23.846 personen in een risicosituatie, in de meeste gevallen gaat het om vrouwen die verplicht worden om seksuele diensten te leveren in clubs. Experts vinden dat er een serieus debat moet worden gevoerd over seksuele uitbuiting van personen.

Eerder gebeurde hetzelfde met huiselijk geweld. In het jaar 2000 is er in Madrid geen enkel geval van huiselijk geweld geregistreerd. Dat betekent niet dat er geen huiselijk geweld plaatsvond in die tijd. Het fenomeen werd simpelweg niet gemeld en de autoriteiten beschikten niet over de juiste middelen om het aan te pakken. In 2004 werd de wetgeving gewijzigd en daarmee werd huiselijk geweld ineens een fenomeen dat bespreekbaar werd. Deskundigen wijzen erop dat hetzelfde gaande is met mensenhandel, uitbuiting en slavernij. In Spanje werd dit fenomeen in 2010 in het Strafrecht opgenomen. In 2015 vond een wetswijziging plaats en sindsdien is er langzaamaan sprake van steeds meer bewustzijn.

Het is voor het eerst dat er cijfers bekend zijn over de afgelopen vijf jaar en die cijfers zijn schrikbarend: van 2012 tot en met 2016 werden 4.430 slachtoffers van seksuele uitbuiting geregistreerd en als de slachtoffers van uitbuiting op de arbeidsmarkt worden meegerekend die sinds 2015 worden bijgehouden, zijn dat er zelfs 5.675. Alleen al vorig jaar was er sprake van 1.046 slachtoffers.

Immigranten

De meeste slachtoffers zijn immigranten. Vaak moeten zij met de al dan niet seksuele diensten hun reis en kosten voor onderhoud terugbetalen aan de mensenhandelaars die ze naar Spanje haalden. Bijna in alle gevallen worden ze bedreigd met geweld en vaak worden ze vastgehouden en kunnen ze zich niet vrij bewegen. Ook spreken ze doorgaans slecht Spaans. In de Catalaanse stad Figueras werd een geval ontdekt van een Roemeense vrouw die verplicht werd zich langs de weg te prostitueren, terwijl de zus van de uitbuiter op haar baby paste. In een ander geval werd de driejarige zoon van een slachtoffer naar Ibiza gestuurd en mocht zij hem alleen zien via Skype als ze geld stuurde. In andere gevallen wordt de achtergebleven familie in hun thuisland gebruikt als pressiemiddel. In sommige gevallen zijn er zelfs woningen verbrand of achtergebleven familieleden vermoord.

Minderjarig

De slachtoffers die aan het werk worden gezet in seksclubs zijn steeds jonger of waren zeer jong, vaak minderjarig, op het moment dat mensenhandelaars ze in handen kregen. Dat bevestigd Marta González directrice van Porject Hoop, een ngo die slachtoffers van mensenhandel helpt. De opvang van minderjarige slachtoffers is nog altijd een zwak punt. Voor deze groep bestaan geen specifieke opvangmogelijkheden. Hetzelfde geldt voor geestelijk gehandicapte slachtoffers. Een paar maanden geleden werd er nog een geestelijk gehandicapt meisje gered uit een flat die dienst deed als bordeel in Madrid.

Wanneer het gaat om de uitbuiting van arbeiders, kortweg slavernij, gaat het meestal om mannelijke slachtoffers. In veel gevallen worden zij ook voor de gek gehouden en wordt hen een mooi nieuw leven in Spanje beloofd, maar blijkt de realiteit eenmaal aangekomen, heel anders. Dit fenomeen wordt pas sinds kort door de autoriteiten actief opgespoord en de kop ingedrukt. Op dit moment is er nog altijd sprake van gaten in de huidige wetgeving, die het lastig maken om dit soort praktijken effectief aan te pakken. Veelal zijn de slachtoffers werkzaam in de landbouw, in textielwerkplaatsen, horecazaken en als het gaat om vrouwelijke slachtoffers werken zij meestal bij mensen thuis. Experts vinden dat de wetgeving duidelijker moet zijn in de omschrijving van uitbuiting, zodat er geen twijfel kan bestaan over wanneer het uitbuiting is en wanneer niet.

Inkomsten

In 96 procent van de gevallen van seksuele exploitatie zijn de slachtoffers vrouwen, veelal afkomstig uit Roemenië, China en Nigeria, hoewel er ook een groot aantal Spaanse vrouwen slachtoffer is. Niet altijd zijn de slachtoffers zich ook bewust van het feit dat zij slachtoffer zijn van een delict. Sommige deskundigen zijn van mening dat het probleem van uitbuiting de politiek te weinig interesseert, omdat seksclubs een belangrijke bron van inkomsten vormen. In Spanje zijn er zo’n 1.700 seksclubs te vinden, die dagelijks zo’n vijf miljoen euro omzetten.

Volgens een groot aantal deskundigen zou het verboden moeten worden dat derden van prostitutie mogen profiteren, iets wat op dit moment niet bij wet verboden is en wat de aanpak van het probleem moeilijk maakt. Bij de meest recente hervorming van het Strafrecht was voorzien dat dit verboden zou worden, maar uiteindelijk kwam dat er niet door. Een verbod zou het einde hebben betekend van de seksclubs in het land en ook de publiciteit voor dit soort clubs. Critici menen echter dat dit het probleem niet zou hebben opgelost, omdat de vraag naar prostituees groot is in Spanje. Na Thailand en Puerto Rico zou de vraag zelfs wereldwijd het grootst zijn. Die vraag zou met een verbod niet verdwijnen, maar een verbod zou wel tot gevolg kunnen hebben dat de aanpak alleen maar complexer wordt. (A/V)

(Bron: http://politica.elpais.com/politica/2017/04/14/actualidad/1492152357_266303.html)