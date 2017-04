Semana Santa niet alleen processies 

Tradities tijdens Paasweek in iedere plaats anders

ALICANTE. Semana Santa staat bekend om de processies die in alle dorpen en steden worden gehouden. Maar er zijn ook andere tradities die nog steeds in stand worden gehouden en die alleen bij inwoners van een bepaalde gemeente of zelfs alleen binnen een broederschap bekend zijn. We zetten ze voor u op een rijtje.

Vrouwen die op elke straathoek in Tabarca een psalm zingen, spelletjes met munten waarbij op de uitkomst gewed kan worden in Confrides en de ongeschreven wet dat de vrouwen gekleed in ‘mantillas’ in Orihuela altijd door een man begeleid worden, zijn slechts enkele van de tradities van Semana Santa in de provincie. Lang niet iedereen is op de hoogte van deze gebruiken en ze vallen ook niet altijd op, vooral niet omdat de processies altijd veel meer deaandacht trekken. Elke gemeente of zelfs elke broederschap heeft een aantal tradities die uniek zijn voor Semana Santa.

Alicante

De wierook die de Hermandad del Gran Poder gebruikt tijdens de processies wordt sinds 1989 gemaakt door een ambachtelijk wierookmaker uit Sevilla. Die gebruikt daarvoor ingrediënten die uit diverse Arabische landen komen. “Speciaal voor onze processies zijn mixen gemaakt die tot twaalf verschillende ingrediënten hebben. Er zit onder andere hars, amber, sinasappelbloesem, kruidnagel en kaneel in. Er is een wierook voor elk beeld, het beeld van de Maagd Maria wordt vergezeld door een geur van vanille en sinasappelbloesem en voor het beeld van Jesus heeft kruidnagel en hars de overhand.

De broederschap Mater Desolata organiseert op Goede Vrijdag altijd een speciaal ontbijt, ‘pa torrat’ in de wijk Carolinas. Het recept voor ‘pa torrat’ vindt zijn oorsprong in Crevillent maar de broederschap gebruikt het ook al jaren als traditioneel recept. Pa torrat is geroosterd brood, kabeljauw en alioli of gepofte knoflook. Soms worden er rauwe tuinbonen, kaas en wijn bij geserveerd. Voor de burgeroorlog werd het gerecht coca amb tonyina (deeg gevuld met ui, tonijn en specerijen) alleen tijdens Semana Santa gegeten. Daarna werd het ook tijdens de feesten van Hogueras gegeten maar dan onder de naam coca de San Juan. Er is nog een kleine groep mensen die de traditie met Semana Santa in ere houdt, de rest eet het gerecht vooral in juni.

Tabarca

Op de zondag dat volgens de bijbel Jezus zijn intocht deed in Jeruzalem begint in Tabarca een unieke traditie. Bij het invallen van de avond gaan vrouwen door de straten en zingen de Romance de la Pasión. Ze beginnen en eindigen op de Plaza Mayor en ondertussen stoppen ze na elk couplet op een straathoek. Het doel van deze zingende processies is het aankondigen van een week van soberheid en reflectie. Op Witte Donderdag wordt het beeld El Nazareno door de mannen gedragen, het beeld La Dolorosa door vrouwen en dit beeld legt een andere route af. Ze komen daarna weer samen op de Plaza Mayor.

Aspe

Tijdens de processies in Semana Santa worden Maria en Magdalena vertegenwoordigd door vrouwen die al bij hun geboorte daarvoor zijn aangewezen door hun moeder of grootmoeder. Volgens historici stamt deze traditie uit de negentiende eeuw. De vrouwen zijn bij alle officiële gelegenheden tijdens de paasweek aanwezig en als in de even jaren de kruisiging wordt nagespeeld knielt Maria terwijl Magdalena het kruis van Jezus omhelst terwijl hij sterft.

Confrides

In de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag wordt in Confrides een spel gespeeld. Honderden mensen zijn getuige van deze traditie die slechts in enkele andere dorpen in Spanje nog wordt uitgevoerd. Het gaat om een spel met oude munten van 10 cent uit de tijd van Alfonso XIII en volgens historici is het een herinnering aan de Romeinse soldaten die door het spel ‘kop of munt’ het gewaad van Jezus konden winnen. Vanaf middernacht tot ongeveer zes uur ’s ochtends is de Casa del Metge in een soort casino veranderd, er worden weddenschappen afgesloten over de uitkomst. Het spel bestaat uit het in de lucht gooien van de twee munten en dan mag er gegokt worden of er twee keer munt of twee keer kop uit komt. Als er een keer kop en een keer munt uitkomt wordt er doorgegooid tot beide munten dezelfde kant boven hebben. De minimuminleg is meestal 10 euro en in de tijden dat het nog heel goed ging met de economie kon je zelfs 3.000 euro winnen als je raadde hoe lang het zou duren voor twee keer kop of twee keer munt boven zou komen te liggen. Dit spel werd in het verleden ook op andere plekken in het dorp gespeeld, tegenwoordig zijn de plekken en tijdstippen vastgelegd door de gemeente zodat alles legaal is.

Crevillent

De beelden die tijdens de processie in Crevillent de straat opgaan worden tegenwoordig in het Museo de la Semana Santa bewaard. Maar een paar dagen voor de paasweek worden ze weer naar de huizen van de families die ze van oudsher bewaarden gebracht. Die zorgen ervoor dat de beelden weer fatsoenlijk over straat kunnen. Op woensdag komen de broederschappen bij elkaar om warme chocolademelk met buñuelos te eten.

Elche

De broederschappen van de Semana Santa in Elche brengen elk jaar eieren naar het klooster van de Clarissen opdat het niet regent tijdens de processies. Afhankelijk van de weersvoorspellingen komen er meer of minder broederschappen naar het klooster om de nonnen dertien eieren te brengen. Santa Clara is de patroonheilige van het goede weer en eieren zouden de heilige gunstig stemmen. Er zijn jaren dat er bij het klooster zoveel eieren worden afgeleverd dat de nonnen ze zelf allemaal niet op kunnen. Ze worden dan aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben gegeven.

De Cristo de Zalamea is een klein beeld waar gedurende het hele jaar bloemen en foto’s van familieleden die bescherming nodig hebben worden neergezet. Zowel de inwoners van Elche zelf als die van omliggende gemeenten zijn erg gehecht aan dit beeld. De processie op Witte Donderdag bestaat dan ook uit duizenden fans van de Cristo. Op paaszaterdag en eerste paasdag laten veel jonge ouders hun kinderen dopen, het geloof dat Jezus toen van het kruis is opgestaan geeft voor hen een extra betekenis aan het dopen.

Orihuela

De processie van Witte Donderdag is één van de meest indrukwekkende processies in Orihuela. Stipt om 11 uur ’s avonds vertrekt de stoet vanuit de Iglesia de Santiago, de vrouwen in de gemeente zijn dan al langs alle kerken in de stad geweest (meer dan dertig) om er een Onzevader te bidden. De mannen die de vrouwen vooraf begeleiden gingen echter nooit de kerk in maar dronken wat in een bar en zo is uiteindelijk een alternatieve processie ontstaan die vandaag de dag nog steeds in stand wordt gehouden.

De meer dan zeshonderd vrouwen die elk jaar op zondag meedoen aan de Procesión de las Mantillas de Orihuela moeten volgens de traditie altijd arm in arm lopen met een man die gekleed is in pak of smoking. Niemand weet waarom of hoe deze traditie is ontstaan maar het is ongebruikelijk om een vrouw alleen vanuit de Iglesia de Santiago te zien vertrekken voor deze processie. Het komt wel voor dat een man aan elke arm een vrouw heeft. De man is de vader, broer, vriend of echtgenoot van de vrouw en als een ongetrouwde vrouw met haar vriend aan de processie deelnam betekende dat er ten overstaan van heel het dorp werd aangegeven dat het om een serieuze relatie ging. De Cofradía de Nuestra Señora Dolorosa heeft kledingnormen opgesteld, de rokken mogen niet boven de knie komen en mouwen moeten tot over de ellenboog komen.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/04/09/alicantina/1881694.html