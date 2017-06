Sector zou op grote schaal gebruikmaken van onwetendheid consument Iberische ham minder Iberisch dan wij denken

MADRID. Een groot deel van de Spaanse ham die als ‘jamón ibérico’ wordt verkocht, waarvoor de varkens met enkel eikels zouden zijn gevoed, is helemaal niet ‘Iberisch’. Dat staat te lezen in een artikel van de correspondent van de Süddeutsche Zeitung. Volgens de krant is er in maar liefst 90 procent van de gevallen sprake van misleiding.

De auteur van het artikel beargumenteert dat er in het land niet eens genoeg eikels zouden zijn om alle varkens voor de hamindustrie te kunnen voeden. Volgens de correspondent is de wet met betrekking tot de productie en verkoop van de ham niet streng genoeg en maakt deze de fraude op grote schaal mogelijk.

De ham, die wordt verkregen van de ‘pata negra’ (zwarte poot) van het Iberisch varken, dat enkel wordt gevoed met eikels, behoort tot Spanjes sterproducten. Jaarlijks wordt de ham op grote schaal geëxporteerd. De ham wordt netjes voorzien van het kwaliteitskeurmerk ‘Denominación de Origen’, maar naar blijkt zegt dit keurmerk absoluut niets over de kwaliteit of de herkomst van de betreffende ham.

Het probleem zit ‘m in de wetgeving: de wet staat het toe om een varken ‘Iberisch’ te noemen, wanneer het exemplaar voor de helft Iberisch is. Dat betekent dat rassenvermenging geen probleem is om het keurmerk te kunnen voeren. Een varken dat half Iberisch is en half van het ras Duroc is vele malen productiever en dus interessanter voor producenten. Maar deze ham is dus in werkelijkheid niet honderd procent Iberisch. Dit betekent overigens wel dat voor deze ham niet het zwarte etiket mag worden gebruikt, dat enkel bedoeld is voor ham die honderd procent afkomstig is van het Iberisch varken.

Puurheid

Naast het zwarte etiket worden ook de kleuren rood, groen en wit gebruikt om de Iberische ham te classificeren. De kleur is afhankelijk de puurheid van het ras. In alle gevallen geldt dat het varken minstens voor de helft Iberisch moet zijn. Veel producenten hebben er baat bij dat de consument niet precies op de hoogte is van de regelgeving.

Maar niet alleen de puurheid van het ras zorgt voor verwarring bij de consument, daarnaast zou het onmogelijk zijn om alle varkens in het land die bestemd zijn voor de productie van Iberische ham, te voeden met eikels. Spanje beschikt slechts over de helft van het aantal benodigde eikels, zo stellen experts. Overigens is het niet juist dat de varkens gedurende hun hele leven enkel en alleen maar eikels eten. Ze worden met eikels gevoed gedurende de periode dat ze dikker worden, vlak voordat ze worden geslacht. In die tijd eten de varkens in sommige gevallen tot wel twaalf kilo eikels per dag.

Anno 2017 is er speciale voeding ontwikkeld voor Iberische varkens, die dezelfde of soortgelijke vetzuren bevat als de eikels. Die voeding is makkelijker te verkrijgen en een stuk goedkoper. (A/V)

