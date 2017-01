Robots in de collegezaal 

ALICANTE. De arbeidsmarkt verandert in steeds sneller tempo. Veel arbeidsplaatsen verdwijnen voorgoed maar er komen ook veel nieuwe banen bij. De voortschrijdende technologie vraagt andere talenten van werknemers. Bedrijven nemen talenten aan zonder dat er een specifieke functie voor hen is en universiteiten bieden steeds meer nieuwe opleidingen aan om aan de vraag te kunnen voldoen.

Sommige ambachten zullen altijd de tand des tijds doorstaan maar er zijn banen die veel beter en vaak ook goedkoper door robots kunnen worden uitgevoerd. De automatisering van processen rukt steeds verder op, in alle branches. Obers lopen tegenwoordig steeds vaker met een tablet in plaats van een notitieblokje om bestellingen op te nemen, bedrijven werken via internet wereldwijd en big data maken persoonsgerichte marketing mogelijk. Al deze nieuwe technologieën moeten uitgevonden, gebouwd, beheerd en toegepast worden. En daarvoor moeten mensen opgeleid worden. Volgens een studie van uitzendbureau Adecco zullen vele arbeidsplaatsen verloren gaan vanwege de automatisering maar zullen er net zoveel bij komen vanwege diezelfde automatisering. Bedrijven zijn nu al bezig om talenten binnen te halen ook al hebben ze nog geen specifieke functieprofielen voor deze mensen.

Deze veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen dat er ook veranderingen in het onderwijs moeten komen. Op de Universidad de Alicante en de Universidad Miguel Hernández staan de robots al in de collegezalen. Niet alleen omdat het de toekomst is maar ook omdat bedrijven in de provincie specifiek om nieuwe studierichtingen hebben gevraagd. De Universidad de Alicante is één van de enige universiteiten in Spanje die robottechniek als afstudeerrichting en masteropleiding aanbiedt. De Universidad Miguel Hernández is dit jaar met een masteropleiding robottechniek begonnen. De studenten hebben meegewerkt aan een Europees project voor een robot die mindervaliden kan helpen. Maar het zijn niet alleen de robots die de toekomst zijn. Ook de studierichtingen Biotechnologie, E-commerce, Informatie en Communicatietechnologie, Toerisme, Geneeskunde en de Sociale Studies leiden hun studenten op tot ontwerpers, beheerders en gebruikers van innovatieve technologie. De Universidad de Alicante evalueert regelmatig alle opleidingen om zich ervan te verzekeren dat de inhoud van de opleidingen nog aan de eisen van het bedrijfsleven voldoen. Er zijn inmiddels 42 studierichtingen en 56 masters die allemaal gericht zijn op vernieuwing. “We hebben gemerkt dat de klassieke manier van lesgeven en de inhoud niet meer aansluit bij de vraag van de markt. Twintig jaar geleden kon niemand bedenken dat biotechnologie, biomedicijnen of robottechniek studierichtingen zouden worden. Nu geven we daar honderden studenten college in, want er is vraag naar” aldus Enrique Herrero, vicerector van de Universidad de Alicante. De universiteit biedt dan ook transversale opleidingen waarbij de student uit de diverse studierichtingen zelf vakken kan kiezen. “Onze studenten moeten kennis hebben over recht, economie, bedrijfskunde, talen of SEO” aldus Enrique Herrero.

De Universidad Miguel Hernández heeft 25 afstudeerrichtingen en 49 masteropleidingen en biedt studenten de mogelijkheid om in meerdere vakken af te studeren. De universiteit biedt inmiddels de opleidingen Big data en Web Analyse. Deze specialisaties worden door het bedrijfsleven met open armen verwelkomd. Vooral de toeristische sector in de provincie wil graag alles weten over het gedrag van toeristen zodat ze hen gepersonaliseerde service en aanbiedingen kunnen bieden. In een tijd dat klanten niet alleen meer via de traditionele kanalen bereikt kunnen worden en overal verspreid op platforms op internet zitten is het voor bedrijven van belang dat ze weten wat hun (potentiële) klanten leuk vinden, waar ze zich bevinden en wat hun gewoonten zijn. Het kunnen verkrijgen en analyseren van gegevens van bijvoorbeeld sociale media, mobiele telefoons en credit cards is bruikbaar om nieuwe marketingstrategieën te kunnen ontwikkelen. De UMH heeft inmiddels ook een opleiding opgezet voor experts in veiligheid op internet en ethisch hacken zodat bedrijven en particulieren veilig gebruik kunnen maken van het internet.

Ook de Universidad Nacional a Distancia (soort volksuniversiteit) biedt steeds meer gespecialiseerde opleidingen aan. In het opleidingscentrum in Elche biedt men dit jaar onder andere de studierichtingen Big Data en Business Analystics, 3D printing en robottechnologie, transmediale journalistiek, bio-ethiek en landbouwtechnologie.

Internationaal Behalve dat de focus van de universiteiten steeds meer op data en technologie ligt is er ook steeds meer belangstelling voor internationale studies. Op de UMH biedt men een Europese Studie in Alcohol en Drugs waar studenten niet alleen leren om verslaafden persoonlijke hulp te bieden maar ook hoe nationaal en internationaal beleid ontwikkeld kan worden. De Universidad Cardenal Herrera CEU biedt studenten van de opleiding bedrijfskunde en marketing de mogelijkheid om af te studeren in Europese integratie en buitenlandse markten. “Internationalisering is niet meer weg te denken en bij deze opleiding leren de studenten hoe de buitenlandse markt te benaderen en ook wat de voordelen en mogelijkheden zijn binnen Europa” aldus Adela Larios de Medrano, coördinator van de opleiding. De vakken worden in het Engels gegeven en de studenten krijgen ook vakken als communicatie, coaching en leiderschap opdat ze goed voorbereid het bedrijfsleven in gaan. Volgens Adela Larios willen veel studenten graag in het buitenland werken of zijn van plan het familiebedrijf op de internationale kaart te zetten.

