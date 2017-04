Regering bestudeert erkenning recht op ‘digitale afsluiting’

MADRID. Het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid onderzoekt of het mogelijk is om het recht op ‘digitale disconnectie’ van werknemers te erkennen op het moment dat hun werkdag klaar is. Eerder al werd dit idee opgenomen in de laatste hervorming van het arbeidsrecht in buurland Frankrijk.

Afgevaardigde van de partij PDeCat Carles Campuzano had bij de regering navraag gedaan naar deze mogelijkheid en het antwoord was dat hier al naar gekeken wordt. In Frankrijk ging de nieuwe wetgeving in januari dit jaar in. In Spanje diende de partij En Comú al eerder een voorstel in om werknemers het recht te geven om zich nadat hun werkdag voorbij is, af te sluiten van alle vormen van digitale communicatie, om te vermijden dat werknemers ook in hun vrije tijd nog aan het werk zijn en om hun rust te garanderen.

En Comú vindt dat er een plan moet komen voor het gebruik van moderne technologie buiten de gewone werkdag en dat er maatstaven moeten komen aan de hand waarvan het stressniveau van medewerkers kan worden gemeten.

Voorstel

Ook de socialistische PSOE heeft afgelopen week een voorstel bij het Congres ingediend omtrent ditzelfde onderwerp. De partij wil bovendien dat de privacy en intimiteit van de werknemers op die manier worden gegarandeerd, dat de vrijheid van meningsuiting online wordt beschermd en het recht van burgers op informatie wordt geregeld. ‘Spanje moet dit recht ook erkennen, net als andere landen hebben gedaan’, aldus de socialistische afgevaardigde Artemi Rallo. (A/V)

