Prijzen elektra in Spanje bijna het hoogst van heel Europa Meer dan vijf miljoen mensen kunnen energierekening niet betalen

MADRID. De elektriciteitsprijzen stegen afgelopen week flink in Spanje ten gevolge van het koude weer, dat over het hele land trok. Uit gegevens blijkt dat de bruto prijzen voor elektra in het land de derde hoogste van heel Europa zijn. Zo’n vijf miljoen mensen zijn niet in staat om hun elektriciteitsrekeningen te betalen en lopen daardoor het risico op afsluiting van de elektra.

Dat blijkt uit cijfers van het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat, over het eerste semester van vorig jaar, de laatste periode waarvoor de gegevens compleet zijn. Toen bedroeg een kilowattuur (kWh) 0,172 euro in Spanje. Alleen in Groot-Brittannië (0,186 euro) en Ierland (0,188 euro) was dat tarief hoger. Aan de andere kant bevinden zich Bulgarije met een prijs van slechts 0,080 per kilowattuur.

In Brussel maken verschillende partijen zich hard voor een liberalisering van de markt om verdere concurrentie te vergroten en het voor burgers mogelijk te maken om gebruik te maken van een goedkoper tarief, bijvoorbeeld door energie af te nemen bij bedrijven die uit andere landen komen. Ook zou het mogelijk moeten worden gemaakt om te kiezen voor de manier waarop de energie wordt gewonnen, uit olie, houtskool, gas of duurzame energievormen.

Piek

Afgelopen week bereikten de energieprijzen in het land weer een nieuwe piek, vanwege de grote vraag, die het directe gevolg was van de kou. Niet iedereen is in staat om de rekening te betalen. Volgens ngo’s zoals liefdadigheidsinstelling Caritas zijn er ruim vijf miljoen personen in het land die lijden aan ‘energetische armoede’, wat overeenkomt met zo’n 11 procent van alle huishoudens. Dat aantal ligt 4,5 procent hoger dan voor de crisis. Die stijging blijkt ook uit het toegenomen aantal personen dat aanklopt bij de consumentenorganisatie Facua, omdat zij hun rekeningen niet meer kunnen betalen. In het geval van energierekeningen is het aantal in tien jaar tijd met maar liefst 70 procent gestegen. De duurder geworden elektriciteit is de voornaamste reden voor het feit dat deze mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Verslechtering

Ondanks dat uit de officiële cijfers blijkt dat het beter gaat met de economie vanwege de afgenomen werkloosheid en het gestegen bnp, stelt Cáritas dat de situatie voor huishoudens met een kwetsbare positie juist slechter is geworden en zelfs ergers is dan tijdens de ergste crisisjaren. Sinds 2011 is de hulp die gezinnen krijgen van de ngo om hun rekeningen te kunnen betalen en in hun basisbehoeften te kunnen voorzien, met 40 procent toegenomen.

In sommige gemeenten kunnen personen die niet over voldoende middelen beschikken om hun rekeningen te betalen, in aanmerking komen voor financiële hulp op lokaal niveau. Hiervoor zijn meestal wel rapporten nodig van de Sociale Dienst, wat betekent dat er onderzoek moet worden gedaan. Vaak komt de hulp dan al te laat en is in de tussentijd de elektriciteit bij deze huishoudens afgesloten.

Ook op landelijk niveau bestaat er een bijdrage voor personen die hun facturen niet kunnen voldoen. Het aantal personen dat hiervoor in aanmerking komt is in de afgelopen zes jaar gegroeid met ruim 20 procent. In alle gevallen gaat het om gepensioneerden en gezinnen waarvan alle gezinsleden werkloos zijn. Wie in aanmerking komt voor deze bijdrage krijgt 25 procent van het totale bedrag vergoed. Volgens critici is dat te weinig, zeker in de periodes dat de rekeningen extra hoog zijn. De regering heeft in december aangekondigd de wet aan te zullen passen en het energiebedrijven te gaan verbieden om elektriciteit af te sluiten bij kwetsbare huishoudens. Volgens bronnen kunnen deze huishoudens echter pas vanaf de lente opgelucht ademhalen en lopen zij tijdens de wintermaanden die nog voor ons liggen, alsnog het risico om zonder elektriciteit te komen te zitten, indien ze hun rekeningen niet betalen.

Risico op ziektes

Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie moet de gemiddelde temperatuur in huis tussen de 18 en 22 graden zijn. Voor huishoudens die op hun energierekening moeten besparen is dat in de winter nauwelijks haalbaar. Longarts Marina Blanca waarschuwt ervoor dat voor deze personen extra risico lopen op gezondheidsaandoeningen. ‘Armoede zorgt voor situaties die ziektes verergeren. Dat geldt voor een slechte voeding, maar ook omstandigheden in huis die niet optimaal zijn. Als er geen verwarming is, er sprake is van vochtigheid of er gebruik wordt gemaakt van houtverbranding, wat zorgt voor rook.’ Blanco wijst erop dat het aantal luchtwegaandoeningen in 2015 flink is gegroeid en zij vermoedt dat dit onder meer met de groeiende armoede te maken heeft. (A/V)

(Bron: http://m.20minutos.es/noticia/2936672/0/precio-luz-pobreza-energetica-ayudas-disparan/)