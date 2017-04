Politica was eerste vrouwelijke minister van Defensie Carme Chacón (46) overleden aan hartkwaal

MADRID. Carme Chacón, die onder de regering van José Luis Zapatero de eerste vrouwelijke minister van Defensie van Spanje was, is afgelopen zondag op 46-jarige leeftijd overleden. De politica bezweek vermoedelijk aan een hartstilstand en werd dood aangetroffen in haar woning in Madrid.

Haar naaste familie waarschuwde de alarmdiensten, nadat ze Chacón al een tijd niet hadden kunnen bereiken. Politie, brandweer en ambulance togen naar de woning van de voormalige politica. Toen er niet werd opengedaan, werd de voordeur geforceerd. Binnen werd ze dood aangetroffen. Volgens de artsen was ze zo’n zeven uur eerder overleden.

‘Rustig leven’

Chacón leed aan een hartaandoening. ‘Ik heb 35 hartslagen per minuut en ik heb een omgekeerd hart’, zo vertelde ze in 2015 aan Spaanse media. ‘Hierdoor zijn alle dagen voor mij een cadeautje.’ Al op jonge leeftijd werd de politica aangeraden om een heel rustig leven te leiden. Naar dat advies luisterde ze niet helemaal. Chacón was sinds de scheiding van haar ex-man een alleenstaande moeder en had daarnaast een indrukwekkende politieke carrière. Tussen 1999 en 2004 was ze burgemeester van de gemeente Esplugues de Llobregat en in 2000 werd ze door de latere premier José Luis Rodríguez Zapatero in landelijke PSOE opgenomen als secretaris voor Educatie, Universiteiten, Cultuur en Onderzoek. Na de electorale overwinning van Zapatero (PSOE) in 2004, werd Chacón vicevoorzitter van het Congres van Afgevaardigden. Later werd ze minister van Huisvesting en in 2008 was zij de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Rouw

De PSOE lastte afgelopen maandag een dag van officiële rouw in. ‘Vandaag huilen alle socialisten van pijn en onmacht’, aldus de partij op haar sociale media. De campagne voor het leiderschap van de PSOE werd voor de rest van de week opgeschort. Het lichaam van Chacón werd zondagavond overgebracht naar het forensisch instituut. Autopsie moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak van de politica is geweest, maar alles wijst erop dat haar hartkwaal uiteindelijk tot haar dood heeft geleid.

Begrafenis

Afgelopen woensdag werd de vroegere minister begraven tijdens een burgerceremonie in haar geboorteplaats Esplugues de Llobregat. Chacón had één zoon, Miquel Barroso Chacón. (A/V)