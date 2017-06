Parasol en ligbed zijn van de concessionaris, schaduw is van iedereen Verhuur van openbaar domein is illegaal

REDACTIE. Het begon vorig jaar al in Ibiza en deze zomer in Cullera. Badgasten gaan zitten voor een zone waar ligbedden worden verhuurd. De ‘eigenaar’ van die zone had met die mensen een heel dispuut, belde de politie en die kwam kijken. De badgasten werden geïdentificeerd en moesten vertrekken. De man van de ligbedden had die plek gehuurd en betaald aan de gemeente. Zo eenvoudig is dat.

Zo eenvoudig? Ho! Het is een normaal gezicht geworden op de stranden en vooral in Benidorm, waar een bedrijf de concessie krijgt om de blauwe ligbedden neer te zetten en te verhuren. De concessionaris betaalt daarvoor aan de gemeente en de gemeente ontvangt veel geld, niet alleen in Benidorm maar ook elders. Dat mag. Men mag ligbedden verhuren. Maar… hij mag niet de plek verhuren waar die ligbedden staan. Onze redactie dook in verschillende reglementen en wetten en wat vast staat is dat het strand, zowel volgens de ‘Ley de Costas’ (kustwet) als de Grondwet, openbaar is en voor iedereen gratis toegankelijk.

Het houdt meteen in dat de meeste gemeentelijke reglementen en contracten met bedrijven – ook voor de ‘chiringuitos’ (strandtentjes) – indruisen tegen die wetten en dus illegaal zijn.

Maar het verschijnsel is zo algemeen geworden dat iedereen het aanvaardt en normaal begint te vinden. Totdat, zoals vorig jaar in Mallorca, een advocaat op zo’n plek neerstrijkt en de politie er bij wordt gehaald. De man moest meteen vertrekken met zijn familie. Maar de advocaat bleef rustig en vertelde de agenten over de wet en dreigde, als hij werd weggejaagd, dat hij een klacht tegen de agenten zou indienen. De agenten werden onzeker, begonnen het toen over een andere boeg te gooien, spraken over ethisch gedrag, maar tenslotte lieten ze de advocaat en zijn familie waar hij was, waarschijnlijk om op kantoor de wet te gaan bestuderen.

Andere plek zoeken

Wie geen advocaat is en de wetten niet kent, gaat weg. Men is tenslotte met vakantie en wil geen last veroorzaken en daar rekent men natuurlijk op. Het is gemakkelijker om ergens anders een plek te zoeken.

Maar bijvoorbeeld op het Levantestrand van Benidorm is dat niet zo eenvoudig, want een derde deel (!!) wordt ingenomen door de blauwe ligbedden, dat wil zeggen dat een derde van het Levantestrand persoonlijk bezit is geworden van de concessionaris.

Een anekdotisch meningsverschil heeft zich voorgedaan op het strand van Torremolinos. Een familie had zich neergezet enkele meters van zo’n te huren parasol. De zon draaide en de familie kwam in de schaduw te zitten, waarop de eigenaar van de parasol hen aanmaande om te betalen. De man, die blijkbaar ook goed de wet kende, gaf een duidelijk antwoord: “De parasol is van u, de schaduw op het zand is van iedereen.”

De tekst in de wetboeken is nochtans heel duidelijk: ‘Las playas son bienes de dominio público marítimo-terrestre’.

Omdat Spanje meer dan 10.000 kilometer strand heeft, is hier ook een speciale ‘Ley de Costas’, een eerste die werd opgesteld in 1988 en aangepast in 2013, later met een Koninklijk Decreet 876/2014 werd bekrachtigd.

Die kustwet heeft al voor veel problemen gezorgd op het gebied van bebouwing, omdat vele woningen binnen die kustwet vielen en dus afgebroken moesten worden, omdat ze op openbaar terrein stonden. Om dit te kunnen verhinderen werden ook wijzigingen in de wet aangebracht, zodat vele van die woningen toch nog konden blijven staan. Ze werden gebouwd voordat die kustwet van kracht werd.

Plek reserveren?

Maar het strand is een andere zaak. Als het niet druk is en er plaats genoeg is, is er geen enkel probleem. Maar kijk in de zomer maar eens naar het Levantestrand van Benidorm (foto), dan zal men zien dat het niet zo eenvoudig is om een plaats te bemachtigen.

De meeste gemeenten hebben ook verboden om ’s morgens vroeg een plek in te nemen door een parasol of meerdere te gaan plaatsen en enkele uren later terug te komen. Dat verbod is wél legaal, want men mag geen openbaar domein afbakenen.

Maar… wat doet de concessionaris van die ligbedden? Hij bakent wèl zijn domein af en plaatst zijn ligbedden de hele zomer op die plekken.

Het geval wil dus: als iemand een klacht gaat indienen, krijgt hij gelijk. Het afbakenen van een domein zonder zelf ter plaatse te zijn is door gemeentelijke reglementen verboden en dat geldt dus voor iedereen, ook voor de verhuurder van die parasols en ligbedden. De gemeenten overtreden dus hun eigen reglementen.