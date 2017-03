Organisaties als Hazte Oír krijgen fiscale voordelen en subsidies Regering spendeert miljoen aan ultrakatholieke organisaties

MADRID. Maar liefst twaalf ultrakatholieke organisaties in Spanje vallen onder de categorie van ‘openbaar nut’, wat betekent dat zij gebruik kunnen maken van fiscale voordelen. Verschillende van deze groepen ontvangen daarnaast bovendien subsidie van de regering onder leiding van premier Mariano Rajoy, die sinds zijn aanstelling voor meer dan een miljoen euro aan subsidies heeft toegekend aan deze organisaties. Mede dankzij deze subsidies konden deze organisaties campagnes opzetten, die gericht zijn tegen bijvoorbeeld homoseksualiteit.

Eén van die organisaties is Hazte Oír, die een paar weken geleden in opspraak raakte vanwege een knaloranje bus in de straten van Madrid met propaganda gericht tegen minderjarige transseksuelen. De organisatie was van plan om met de bus diverse steden aan te doen, maar de boodschap schoot bij een groot deel van de samenleving in het verkeerde keelgat en op laste van de rechter werd de bus uiteindelijk van de straat gehaald.

Tijdens de ophef over de bus en het extreemkatholieke Hazte Oír viel ook de naam van een minister die deel heeft uitgemaakt van de regering Rajoy: Jorge Fernández Díaz, zelf ook ultrakatholiek. Het was Fernández Díaz, voormalig minister Binnenlandse Zaken, die er in 2013 voor gezorgd heeft dat Hazte Oír ook zo’n organisatie van ‘openbaar nut’ werd. De benoeming tot deze categorie is voorbehouden aan entiteiten die van ‘algemeen nut’ zijn.

Lobby

De vraag is echter in hoeverre Hazte Oír volgens de Spanjaarden het algemeen nut dient. In feite gaat het om een lobby die tegen abortus, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en rechten voor homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen is. De organisatie houdt zich ook zijdelings bezig met de politiek, want één van de laatste campagnes was erop gericht om de voormalige premier José María Aznar zover te krijgen een nieuwe politieke partij op te richten, die conservatiever zou moeten zijn dan de Partido Popular, traditioneel de partij waar Hazte Oír zich bij aansluit.

De organisatie beschikt jaarlijks over een budget van 2,6 miljoen euro, een bedrag dat voornamelijk afkomstig is uit het lidmaatschap dat de leden betalen en uit donaties. Vanwege het feit dat het gaat om een entiteit van ‘openbaar nut’, hoeft er veel minder belasting over dit bedrag te worden betaald, dan andere organisaties betalen. Dat staat ook uitgelegd op de website van Hazte Oír. De organisatie, die wordt voorgezeten voor advocaat Ignacio Arsuaga Rato, familie van de voormalige minister van Economische Zaken Rodrigo Rato, betaalt 75 procent over de eerste 150 euro en 30 procent over de rest.

Campagnes tegen abortus

Maar Hazte Oír is zeker niet de enige organisatie die belastingvoordeel geniet. Nog eens twaalf andere entiteiten die in ideologisch opzicht op Hazte Oír lijken, vallen ook in de categorie van ‘openbaar nut’. Een voorbeeld is de Spaanse Federatie voor Grote Gezinnen (FEFN), een organisatie die nauw betrokken is geweest bij campagnes tegen abortus. Deze federatie heeft de afgelopen jaren bovendien een bedrag van in totaal 445.000 euro ontvangen, waarvan 418.000 werd overhandigd onder het concept ‘onderhoud’.

De FEFN heeft verschillende malen actie gevoerd samen met de organisatie ‘Acción Familiar’, die fel gekant is tegen abortus en tegen het homohuwelijk. Acción Familiar ontving tussen 2013 en 2015 maar liefst 332.000 euro van de regering. Onder meer minister van Volksgezondheid Ana Mato, die bekend staat vanwege haar banden met de Opus Dei, zorgde ervoor dat deze club geld ontving. De organisatie wordt geleid door de aristocratische hertogin Rosario de Gortázar e Ybarra.

Homoseksualiteit als ziekte

De ideeën van Acción Familiar sluiten aan bij die van het Foro Español de la Familia, nog een entiteit die fiscale voordelen en belangrijke subsidies ontvangt van de regering: 141.086 euro in 2014 en 2015. In die jaren was Benigno Blanco, die staatssecretaris was tijdens het bewind van José María Aznar, voorzitter. Nu is dat Mariano Calabuig, voorheen verantwoordelijk voor de ultraconservatieve Confederatie van Ouders van Leerlingen.

Het Foro de la Familia heeft onder meer de theorie uitgedragen dat homoseksuelen zieke personen zijn, die dus genezen kunnen worden. De organisatie heeft onder meer campagne gevoerd tegen het huwelijk tussen personen van dezelfde sekse en tegen abortus.

Nog een anti-abortusbeweging is ‘Red Madre’, een organisatie die van de regering Rajoy 230.000 aan subsidies ontving. Deze organisatie stelt onder meer dat een abortus bijna altijd ook het einde van een relatie betekent.

Franco

Nog een entiteit die fiscale voordelen geniet is de ‘Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil’ (Broederschap van Veteranen van het Leger en de Guardia Civil), een organisatie die van mening is dat de politieke partij Podemos illegaal zou moeten worden verklaard, omdat deze partij tegen de vlag en het volkslied zou zijn en ‘Semana Santa wil afschaffen’ en de ‘Kathedraal van Córdoba aan de moslims wil geven’. Het broederschap stond tijdens diverse publieke acties zij aan zij met de Fundación Nacional Francisco Franco, een stichting die eveneens belastingvoordeel geniet. Deze stichting wijdt zich aan de ophemeling van dictator Franco en diens dochter Carmen is de erevoorzitter.

De Fundación Blas Piñar werd opgericht in 2014, zes maanden na de dood van de extreemrechtse voormalige politicus Blas Piñar López, door zijn kinderen. Het gedachtegoed van de entiteit is vergelijkbaar met andere extreemrechtse groeperingen. Dat geldt tevens voor de entiteit Valores y Sociedad, die geleid wordt door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Jaime Mayor Oreja. Ook María San Gil, voorheen leider van de Baskische Partido Popular is één van de bekende gezichten van deze organisatie. Zij is bovendien zeer goed bevriend met de voorzitter van Hazte Oír. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/sociedad/rajoy-reparte-millon-euros-asociaciones.html)