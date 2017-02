Optimisme over economische situatie, werkgelegenheid blijft heikel punt Spaanse economie groeit twee keer zo hard als Duitse

MADRID. De Spaanse economie is het afgelopen jaar gegroeid met 3,2 procent en dat is twee keer zoveel als Duitsland en drie keer zoveel als Frankrijk en Italië. Dat maakt de Spaanse economie één van de hardst groeiende op dit moment in Europa.

Het bruto binnenlands product groeide in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,7 procent en dat heeft ervoor gezorgd dat de groei van 2015 in 2016 is herhaald. Het lijkt erop dat het land de crisis het afgelopen jaar echt definitief achter zich heeft gelaten. Ook worden de afspraken met Brussel inzake het begrotingstekort gehaald. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). De groei van 3,2 procent komt overeen met de verwachtingen van de Spaanse Bank en van de regering. De cijfers zijn nog niet definitief en zullen dat pas zijn in maart dit jaar, maar de regering sluit niet uit dat ze zelfs nog iets hoger zullen uitkomen.

Groei ondanks politieke impasse

In Duitsland bedraagt de groei op dit moment 1,7 procent, tevens het gemiddelde in de Eurozone. In Italië werd afgelopen jaar een groei gehaald van 1 procent. Van de belangrijkste economieën in de Eurozone, is Spanje momenteel de hardst groeiende, ondanks het feit dat het land het vorig jaar driekwart jaar heeft moeten doen met een regering in functie, omdat het maar niet kwam tot een regeerakkoord. Die impasse heeft ervoor gezorgd dat er gedurende die periode geen hervormingen konden worden doorgevoerd. Met de groei van 0,7 procent van het bbp in het laatste kwartaal, telt het land dertien kwartalen van economische groei op rij.

Meer consumptie

De belangrijkste redenen voor de groei zijn de verbeterde koopkracht en consumptie van de Spaanse huishoudens en de groei van de export, in combinatie met een reductie van de schuld binnen de private sector. Daarnaast spelen de daling van de olieprijzen en de hulp van de Europese Centrale Bank een rol.

De consumptie van de bevolking is in 2016 met 3,4 procent toegenomen ten opzichte van 2015. De export is zodanig gegroeid dat deze voor 5,8 procent bijdraagt aan de huidige economische groei. Het werkloosheidscijfer is daarentegen nog altijd hoog: met 18,6 procent is die twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde.

Maatregelen

Het is de bedoeling dat de economische positie van het land gedurende dit jaar nog verder verbetert. Dat zal geen makkelijke opgave zijn. Zo moet het begrotingstekort worden teruggebracht van 4,6 procent van het bbp tot 3,1 procent van het bbp. Hiertoe zijn eind vorig jaar verschillende belastingmaatregelen genomen. Momenteel werkt de overheid aan nog meer maatregelen om dit doel te kunnen halen. Hierbij wordt gerekend op een groei van het bbp met 2,5 procent gedurende 2017. Gehoopt wordt dat ook de werkloosheid verder wordt teruggebracht. Dat is de belangrijkste taak van de overheid de komende jaren. (A/V)

(Bron: https://okdiario.com/economia/2017/01/30/economia-espanola-locomotora-europa-crecimiento-32-2016-707461)