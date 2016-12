Noodweer trekt over provincie Alicante

ALICANTE. De provincie Alicante werd afgelopen weekend en begin deze week getroffen door hevig noodweer. Eén persoon kwam om het leven in Finestrat, tientallen wegen werden afgesloten, scholen bleven dicht, mensen moesten uit hun woningen geëvacueerd worden en de hevige regenval zorgde op veel plekken voor overstromingen en schade. In Orihuela overstroomde de rivier de Segura. In de stad Elche viel een enorme reclamemast omver, waarvoor naar bleek door de gemeente nooit een vergunning was afgegeven.

In Finestrat kwam een 77-jarige man om het leven, nadat hij bij een overstroming op straat door het water werd meegesleurd. De man was op weg naar zijn auto, om deze te verplaatsen, vanwege het water. Er werd een reddingsactie op touw gezet, maar toen de man werd gevonden, was het al te laat. Het is niet voor het eerst dat er op deze plek iemand om het leven komt als gevolg van overstromingen door noodweer. In 2011 kwam een Brits echtpaar om het leven tijdens een wolkbreuk. Nog eens vijf personen raakten destijds gewond. Het ging om bezoekers van de markt die destijds op die plek werd gehouden en marktkraamhouders.

In Callosa d’en Sarriià trad de rivier de Algar buiten zijn oevers. Vanwege het toenemende water, tot 50.000 liter per seconde, moest het gebied de Fuentes del Algar worden afgesloten.

Rivier de Segura

Het was voor het eerst sinds 29 jaar dat de rivier de Segura buiten zijn oevers trad, waardoor er in de stad Orihuela diverse overstromingen ontstonden. Gelukkig viel de schade uiteindelijk nog mee. Afgelopen maandag namen veel mensen foto’s en seflie’s met de rivier op de achtergrond. Waren landbouwers in Alcoy, El Comtat en Vega Baja blij dat het eindelijk regende, in de gebieden waar druiven, citrusvruchten, broccoli en artisjokken worden verbouwd, zagen landbouwboeren hun oogsten grotendeels verregenen. Geschat wordt dat landbouwers voor miljoenen euro’s aan verlies hebben geleden in de regio.

200 liter per vierkante meter

Langs een deel van de kust gold afgelopen zondag en maandag alarmcode rood (niveau 1). Op sommige plekken kwam tot 200 liter regenwater per vierkante meter tegelijk uit de lucht. Van het noorden tot het zuiden van de provincie viel in drie dagen tijd zo’n 1200 liter regenwater per vierkante meter. Het heeft in een paar dagen tijd meer geregend dan anders in een heel jaar.

Door het noodweer verdwenen hele stranden en werd er schade aangericht aan veel woningen pal langs zee. Het hotel Arenales del Sol in Elche dreigde zelfs in te storten. In Alicante verdween een deel van de stranden van San Juan, El Postiguet en Albuferetea. Daarnaast moest een groot aantal straten worden afgesloten, vanwege overstromingsgevaar. Ondanks de hevige regenval durfden sommigen de zee te trotseren met een surfplank. In Torrevieja besloot iemand zelfs te gaan suppen (stand up paddle) op straat.

In Elche viel een enorme reclamemast om, naast een benzinestation bij het winkelcentrum L’Aljub als gevolg van de hevige wind. Kort daarna bleek dat dit gevaarte hier helemaal niet had mogen staan, omdat er nooit een vergunning voor is afgegeven, zo bevestigde de gemeente.

Scholen

In 65 gemeenten in de provincie werden de lessen afgelopen maandag afgelast vanwege de situatie. Ook dinsdag bleef een groot deel van de scholen nog dicht. Leerlingen in onder meer Elche, Janea, Altea, Santa Pola, Orihuela, Torrevieja en Pilar de la Horadada konden thuisblijven. In Orihuela en Elche bleven ook de universiteiten dicht.

Evacuaties

Marina Alta was één van de zwaarst getroffen streken tijdens het noodweer. In Dénia besloot het stadsbestuur direct zandhopen te plaatsen op verschillende plekken langs de kust, ter bescherming van de woningen vlak aan zee. Gevreesd werd dat de rivier de Girona zou overstromingen bij de monding in zee bij het strand Les Marines naast Els Poblets. Bewoners van dit gebied zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Het Rode Kruis heeft in Orihuela, Almoradí, Calp en Jávea noodlocaties opgezet waar mensen die niet meer naar huis konden, opgevangen werden. In Orihuela werd de opvang ondergebracht in een schoolgebouw. Een gezin van vier leden overnachtte hier en afgelopen maandag waren hier zeven personen in afwachting van het moment dat de storm zou gaan liggen. Ook in Almoradí, Jávea en Calp werd soortgelijke opvang opgezet. (A/V)

(Bron: http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2016/12/19/denia-empieza-instalar-bancos-arena/1841010.html en http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/19/agua-devora-playas-causa-destrozos/1840835.html en http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/18/consell-cierra-manana-decenas-centros/1840733.html)