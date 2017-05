Netwerk van advocaten, notarissen en ambtenaren maakte mogelijk 13 miljoen buit

17 arrestaties voor toeëigenen en doorverkopen objecten op Canarische Eilanden

LAS PALMAS. De Guardia Civil heeft de afgelopen dagen zeventien personen aangehouden op de Canarische Eilanden in verband met het onrechtmatig toeëigenen van woningen uit het kadaster. Onder hen zijn advocaten, makelaars en ambtenaren die werkzaam zijn bij het kadaster. Naar schatting is voor zo’n dertien miljoen euro aan woningen en onroerend goed gestolen.

De bende zou iedere keer dezelfe procedure hebben gevolgd: de woningen of andere objecten en terreinen werden ingeschreven bij het kadaster en hiervoor werd ook een notaris in de arm genomen en vervolgens werden er valse koop- en verkoopcontracten gemaakt om de woningen illegaal toe te eigenen. Daarna werden de woningen te koop aangeboden, zonder dat de eigenaren hiervan op de hoogte werden gesteld.

De meeste arrestanten zijn afkomstig uit de provincie Las Palmas. Onder de verdachten zijn elf mannen en zes vrouwen. De arrestaties werden verricht op Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Palma de Mallorca en Ávila.

Het politieonderzoek kwam op gang naar aanleiding van de aangifte van een slachtoffer in 2015. Deze persoon deed aangifte van onrechtmatige toeëigening van een woning op Fuerteventura door het wijzigen van de gegevens in het kadaster. De verdachten worden eveneens verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen van geld, chantage, ambtsmisbruik, onwettige onderhandelingen, deelname aan een criminele bende en omkoping. Naar aanleiding van de aangifte in 2015 werden nog meer wijzigingen ontdekt in het kadaster, die niet op wettige wijze verklaard konden worden. Het doel van de verdachten was volgens de politie niet de woningen zelf te houden, maar deze aan derden door te verkopen.

Geheime informatie

Onder de gedupeerden zijn 23 organisaties, waaronder overheidsinstellingen en verenigingen en 21 particulieren. Er werd gebruik gemaakt van geheime informatie bij de selectie van de objecten. Veelal gaat het om huizen op het platteland, maar er waren ook objecten in de stad bij en terreinen. De Guardia Civil sluit niet uit dat er nog meer gedupeerden zijn. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/politica/diecisiete-detenidos-robar-propiedades-catastro.html)