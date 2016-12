Nederlander zat 12,5 jaar onterecht in Spaanse cel Leven oppakken valt Romano van der Dussen zwaar

PALMA. ‘Vroeger in de gevangenis werd er op me gespuugd, werd ik uitgemaakt voor vieze verkrachter, en tegenwoordig word ik in de supermarkt tegengehouden met de vraag of mensen met me op de foto mogen. Ik stelde niets voor en nu staan ze in de rij om me te mogen interviewen, van een hoop stront naar een mediaster. Wat is de wereld toch raar.’

De 43-jarige Nederlander Romano van der Dussen legt met gemengde gevoelens uit dat hij twaalfenhalf jaar van zijn leven onterecht doorbracht in zeven Spaanse gevangenissen omdat hij werd beschuldigd van een verkrachting en twee aanrandingen. Komend weekend viert hij voor de eerste keer kerst in Nederland, samen met zijn familie en zijn oude vader. Hij ziet er tegenop om zijn naasten te zien huilen omdat zijn leven momenteel zo’n rollercoaster is.

Mark Dixie

‘Mijn zaak was geen fout, het was vanaf het begin zo gemonteerd. Ze hadden bedacht dat ze mij de schuld in de schoenen wilden schuiven’, aldus Van der Dussen. In de nacht van 10 augustus 2003 vonden de verkrachting en de twee aanrandingen plaats in Fuengirola (Málaga). Van der Dussen, die daar destijds woonde, werd gearresteerd voor de drie delicten en kwam pas in februari van dit jaar weer vrij. Het gevonden DNA kwam niet overeen met dat van hem, maar met dat van Mark Dixie, een Brit die in 2005 een 18-jarige Engelse vrouw vermoordde. Dixie heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de verkrachting waar Van der Dussen jaren voor vastzat. Wie de twee aanrandingen pleegde, is niet duidelijk.

De politie wist al sinds maart 2007 dat het DNA niet afkomstig was van de Nederlander, maar ging negen jaar lang door op hetzelfde spoor.

Naam zuiveren

Drie jaar geleden gebeurde er iets wat uiteindelijk tot de bevrijding van Van der Dussen leidde. Een vrouw van middelbare leeftijd, die regelmatig gevangenen bezoekt en hun verhaal aanhoort, vertelde een advocaat over de situatie van de Nederlander, die bij hoog en laag beweerde onschuldig vast te zitten. Advocaat Francisco Juan Carrión boog zich samen met zijn collega in Madrid, Silverio García Suerra, over de zaak. De twee advocaten stapten naar het hooggerechtshof. Nu Van der Dussen vrij is, laten de advocaten het er niet bij zitten. Ze willen dat zijn naam compleet wordt gezuiverd.

Het leven na de gevangenis De belangstellig voor het verhaal van Van der Dussen is zo groot dat de Nederlandse journalist Edwin Winkels het boek ‘Mijn Spaanse nachtmerrie’ schreef. In Barcelona zijn er twee uitgevers die het willen publiceren en in Madrid wordt er een theatervoorstelling gemaakt rondom zijn verhaal. Volgens de twee advocaten komt er ook een film.

Ondertussen doet Van der Dussen zijn best om zijn leven weer op te pakken. Hij maakt lange wandelingen, doet twee keer per week aan yoga en meditatie, bezoekt een psycholoog, een psychiater en leest veel boeken. Zonder medicijnen zou hij niet kunnen slapen, zegt hij zelf. Hij wordt steeds achtervolgd door dezelfde nachtmerrie: zijn medegevangenen zetten een scherpe tandenborstel op zijn keel. ‘Je gaat eraan, vuile verkrachter’, schreeuwen ze. Zonder hulp van buitenaf zou hij het niet hebben gered sinds hij in februari vrijkwam.

Voor Romano was een priester op Mallorca, Jaume Alemany, van fundamenteel belang. Hij nam hem op in de parochiewoning en hij mocht zo lang blijven als hij wilde. Hij gaf hem geld om te eten en hielp hem met allerlei zaken. ‘Het is een geweldige man’, zegt Van der Dussen geëmotioneerd.

De vrouw die hem in het begin opzocht in de gevangenis is vandaag de dag zijn vriendin. ‘Zonder haar zou ik verloren zijn, want het is niet makkelijk. Er zijn momenten dat ik om het allerminste in huilen uitbarst. Zij allemaal hebben mijn ogen geopend dat ik me niet op het slechte moet focussen maar op het goede van de mensen. Romano, die vijf talen spreekt, vertrouwt erop dat hij weer werk zal vinden. In de zomer werd hij ontslagen als receptionist bij een hotel omdat hij te heftig op gasten zou hebben gereageerd. ‘In de gevangenis schreeuwde iedereen’, zo verdedigt hij zich. ‘Maar het klopt, ik had er niet goed over nagedacht’. Ook hoopt hij nog dat de Spaanse staat akkoord gaat met de zes miljoen euro schadevergoeding die hij eist voor de jaren dat hij onschuldig vast zat. Met het geld wil hij een stichting oprichten voor gevangenen die in dezelfde situatie zitten als waar hij in zat. (C/T)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/2914727/0/romano-van-der-dussen-holandes-excarcelado-gritaban-violador-paran-mercadona/ )