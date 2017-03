Nederland staat op 6e plaats Noorwegen verkozen tot gelukkigste land ter wereld

OSLO. Het is er misschien koud, maar dat weerhoudt de Noren er niet van om blij te zijn. Noorwegen is maandag verkozen tot het gelukkigste land ter wereld. Dat blijkt uit het World Happiness Report 2017 van de Verenigde Naties. Vorig jaar stond het land nog op de vierde plek. Na Noorwegen volgen Denemarken, IJsland, Zwitserland en Finland. Nederland staat op de zesde plaats, gevolgd door Canada en Nieuw-Zeeland. De top vier landen scoren allemaal hoog op alle belangrijke factoren die geluk ondersteunen: zorg, vrijheid, vrijgevigheid, eerlijkheid, gezondheid, inkomen en goed bestuur”, aldus de samenvatting van het rapport. De Verenigde Staten staan op de veertiende plek op de lijst, omdat er weinig sociale vangnetten zijn en relatief veel corruptie, vergeleken met de top tien landen. China heeft de afgelopen decennia een snelle ontwikkeling doorgemaakt, vooral op economisch vlak, maar dat vertaalt zich niet tot meer geluk. In de afgelopen 25 jaar is het land niet gelukkiger geworden. China staat op de 79e plek. De premier van Noorwegen Erna Solberg reageerde blij op de uitslag. Zij noemde het een ‘prettige bevestiging’. „Jarenlang stond Noorwegen achter Denemarken op de lijst. Dat vertelde ik vaak in speeches tijdens diners. Nu moet ik een nieuwe speech bedenken.

Wenen is opnieuw de beste stad om in te leven werd onlangs bekend gemaakt. Voor de achtste keer op rij staat de Oostenrijkse hoofdstad boven aan een lijst die jaarlijks wordt opgesteld door adviesbureau Mercer over de kwaliteit van leven.

