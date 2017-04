Nederland één van de landen waar Ologuer Pujol kapitaal verborg Zoon Pujol sluisde twee miljoen weg naar Nederland

BARCELONA. In het kader van het onderzoek naar de voormalige Catalaanse deelpremier Jordi Pujol en de oorsprong van het kapitaal dat hij jarenlang geheim hield voor de Spaanse belastingdienst, werd ontdekt dat de jongste zoon van Pujol, Ologuer Pujol, twee miljoen euro naar Nederland gesluisd zou hebben, zonder dat daar een logische uitleg voor is.

De rechter van de Nationale Audiëntie die het onderzoek leidt, vermoedt dat Nederland één van de landen is die door Ologuer Pujol en mogelijk ook andere familieleden werd gebruikt, om geld verborgen te houden. Afgelopen week werd bovendien om nieuwe informatie gevraagd ten aanzien van de jongste zoon van de familie en zijn economische activiteit in Delware (Verenigde Staten), Guernsey (Groot-Brittannië), Curaçao (Nederland) en Portugal.

Uit het onderzoek zou blijken dat Ologuer Pujol en zijn voormalige zakenpartner Luis Iglesias in oktober 2011 1500 aandelen in New Positively aankochten via een Nederlands bedrijf dat zij samen in handen hadden. Elk aandeel kostte het tweetal een euro en dat betekent dat zij met 1500 euro de helft van het bedrijf in handen kregen.

Een jaar later kocht ditzelfde bedrijf drie winkelruimtes op Mallorca, die waren verhuurd aan Mercadona en waarvoor bankleningen werden afgesloten. Een dag eerder verkochten Pujol en zijn zakenpartner 749 aandelen van het Nederlandse bedrijf voor wederom één euro per aandeel. Twee maanden na deze operatie kochten ze beiden opnieuw 130 aandelen van het bedrijf voor 130 euro.

Verdachte operaties

In mei 2013 vonden uiteindelijk opnieuw verschillende operaties plaats die volgens de rechter verdacht zijn. Ze kochten 620 aandelen voor 620 euro, waarmee ze opnieuw 1500 aandelen, oftewel 50 procent, in handen hadden. Direct hierna verkochten ze deze aandelen opnieuw voor een bedrag van 1.345 euro per aandeel, waarmee de Nederlandse firma over een bedrag van ruim twee miljoen euro beschikte. Op basis hiervan concludeert de rechter dat er ruim twee miljoen euro naar Nederland is gesluisd, zonder dat hiervoor duidelijke redenen aan te wijzen zijn.

Eerder al, in 2012, gaf de jongste zoon van Pujol bij de Spaanse belastingdienst een kapitaal van 2,6 miljoen euro op, dat hij had staan op een bankrekening op het eiland Curaçao. In datzelfde jaar vond ook een verdachte operatie plaats waarbij hij betrokken was, op het kanaaleiland Guernsey.

Geen belasting

Pujol was de eerste democratisch verkozen premier van Catalonië na de dictatuur van Franco en de vestiging van de Spaanse democratie in 1978. Hij was de stichter van de liberaal-nationalistische regeringspartij CDC (Convergència Democràtica de Catalunya, vandaag samen met Unió Democràtica de Catalunya een van de twee partijen van het kartel CiU). Hij wordt beschouwd als één van de grootste politici van Spanje, die het land mee op de democratische en economische rails heeft gezet na de dictatuur.

In 2015 werd bekend dat hij jarenlang een grote som geld in het buitenland verborgen hield, waarover hij de afgelopen jaren geen belasting betaalde. Hij zei daarbij niet om hoeveel geld het precies ging, maar gaf wel aan dat hij het geld van zijn vader zou hebben geërfd en dat het geen deel uitmaakte van het testament van zijn vader. Hij zou het geld op zijn beurt weer hebben verdeeld met zijn echtgenote en kinderen. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/3002021/0/juez-rastrea-dos-millones-mas-que-oleguer-pujol-saco-a-holanda/)