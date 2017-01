N344 levensgevaarlijk vanwege vrachtwagens 

ALICANTE. Het grote aantal ongelukken met vrachtwagens maakt de N344 in Alicante één van de meest gevaarlijke wegen van heel Spanje. Uit onderzoek naar de veiligheid op Europese wegen blijkt dat op de N344 tussen Villena en Font de la Figuera bij 83% van de ongelukken zijn vrachtwagens betrokken zijn.

Slechts 5 kilometer van de N344 loopt door de provincie Alicante. De snelweg verbindt de A31 en A35 tussen Villena en Font de la Figuera met elkaar. De N344 wordt vooral veel gebruikt door vrachtwagens die producten vanuit Almeria en Murcia naar het noorden van Spanje en de rest van Europa vervoeren. Elke dag rijden er 6.150 vrachtwagens, 45% van het totale verkeer op die weg. Logisch dus dat als er ongelukken gebeuren daar ook relatief vaak vrachtwagens bij betrokken zijn. Uit het rapport EuroRAP over de veiligheid op de Europese wegen blijkt zelfs dat bij 83% van de ongevallen op de N344 vrachtwagens betrokken zijn. In datzelfde rapport wordt ook melding gemaakt van de A7 tussen Elche en Crevillent, ook daar zijn bij veel ongelukken vrachtwagens betrokken. Dat stuk weg staat ook bekend vanwege het slechte wegdek nadat er tien jaar geleden drie rijstroken van zijn gemaakt. Een ander traject dat als gevaarlijk in het EuroRAP staat is de N332 tussen Benidorm en Benissa. Dat komt daar door het feit dat er per dag rond de 15.000 voertuigen over rijden en het langs de kust en woonwijken gaat. Tussen 2013 en 2015 gebeurden daar per jaar vier ernstige ongelukken. Minder risicovol maar toch in het rapport vermeld staat de N325 tussen Novelda en Crevillent, de weggebruikers daar komen vooral uit de omgeving en er zijn veel motoren. Nadat er uitgebreide maatregelen zijn genomen om de veiligheid op de N340 tussen Orihuela en Albatera te verbeteren is dit stuk weg, dat jarenlang als extreem gevaarlijk boven aan de lijst stond, inmiddels uit het rapport verdwenen.

Bron: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/01/02/camiones-n-344-vias-peligrosas/1844959.html