Met name Madrid en Barcelona getroffen door staking Taxichauffeurs leggen werkzaamheden neer Reviewed by Momizat on May 31 . MADRID. Taxichauffeurs in het hele land hebben afgelopen dinsdag hun werkzaamheden neergelegd uit onvrede over platforms als Uber en Cabify. De chauffeurs vinde MADRID. Taxichauffeurs in het hele land hebben afgelopen dinsdag hun werkzaamheden neergelegd uit onvrede over platforms als Uber en Cabify. De chauffeurs vinde Rating: 0