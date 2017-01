Medicijnen bedoeld voor maag- en darmzweren Drie arrestaties voor verkoop ‘abortuspil’ via internet

MADRID. De nationale politie heeft in Torrelavega (Cantabrië), Bilbao en Madrid drie personen gearresteerd wegens het verkopen van abortuspillen op internet. Meer dan honderd personen in Spanje zouden de pillen hebben gekocht en een groot deel van de vrouwen moest na gebruik in het ziekenhuis worden behandeld.

De pillen werden op koop- en verkoopsites op internet omschreven als producten om een zwangerschap te verbreken, maar in werkelijkheid ging het om medicijnen om maag- of darmzweren te behandelen. Een miskraam is één van de mogelijke bijeffecten van het gebruik van dit medicijn. De pillen werden vermoedelijk verkregen via een medewerker van een apotheek in Torrelavega. Vanuit Bilbao werd door een andere verdachte telefonische informatie verspreid over het gebruik van de medicijnen.

Onderzoek

Het politieonderzoek begon afgelopen maand oktober, toen de politie van het provinciaal hof in Zamora informatie kreeg over een man die via internet zonder recept een ‘abortuspil’ had verkocht aan een jonge vrouw, die na gebruik in het ziekenhuis moest worden opgenomen wegens hevige klachten.

Het medicijn, waar 130 euro voor was betaald, wordt gegeven voor de behandeling van maag- of darmzweren, maar heeft verschillende mogelijke bijwerkingen, zoals de afbreking van een zwangerschap.

De politie kon achterhalen door wie de medicijnen werden verkregen, aangeboden en verkocht, en stelde vast dat de pillen tegen een veel hogere prijs dan de marktwaarde werden verkocht. De verdachten werden uiteindelijk gearresteerd in Bilbao, Madrid en Torrelavega. Eén van hen werd in Madrid op heterdaad betrapt toen hij pakketjes ging afleveren met het doel ze naar verschillende punten in Spanje te sturen. Een andere verdachte is de werknemer van een apotheek in Torrelavega, waar de medicijnen vandaan kwamen. De derde stond vanuit Bilbao geïnteresseerden te woord over de werking van de pillen.

Bij huiszoekingen van de verdachten trof de politie 170 pillen aan in hun originele verpakkingen, mobiele telefoons, een computer en documenten over het versturen van de medicijnen.

Elk doosje van veertig pillen kost 10,40 euro bij de apotheek en de verdachten verkochten het tussen de 15 en 20 euro per pil, met een minimale afname van vijf pillen. Per doosje kon dus zo’n 700 euro worden verdiend. (C/T)

(Bron: http://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/09/5873a88846163fce1b8b461a.html )