Markt verboden voor scootmobiel

BENIDORM. De marktkooplui in Mercaloix zijn de scootmobielen meer dan zat. Elke dag komen klanten in de smalle looppaden in botsing met mensen in de scootmobielen. Ze hebben besloten de gemotoriseerde karretjes de toegang te verbieden.

De overdekte markt Mercaloix in Rincón de Loix is een geliefde plek bij buitenlandse toeristen. Ook bij mensen die een scootmobiel gebruiken om zich te verplaatsen. Het zijn er inmiddels zo veel dat er sprake is van overlast. Eerder al verboden hotels de scootmobielen en de gemeente buigt zich ook over maatregelen om het gebruik aan banden te leggen. Niet iedereen die een scootmobiel gebruikt doet dit omdat er vanwege lichamelijke klachten niet gelopen kan worden. En veel bestuurders zijn onervaren en kijken absoluut niet uit waar ze rijden. De honderdvijftig eigenaren van de marktkramen hebben de handen ineengeslagen en besloten om scootmobielen voor twee personen niet meer toe te staan. “Er zijn hier zeer smalle looppaden en de grotere scootmobielen kunnen daar niet door. We zien dagelijks dat mensen tegen lopende klanten en winkelrekken rijden” aldus Paqui Sanchis. “Als het aan mij zou liggen zouden ook de scootmobielen voor één persoon verboden worden. Ik heb meer dan eens gezien hoe een karretje op stoelen en tafels inreed.” Paqui is niet de enige die er zo over denkt. “We zijn aan het uitzoeken wat wettelijk mogelijk is om ook scootmobielen voor één persoon te verbieden” aldus David Garcia, eigenaar van één van de geldwisselkantoren in Marcaloix. “Wat we wel zeker weten is dat de aanwezigheid van scootmobielen bij calamiteiten de evacuatie bemoeilijkt.”

Bijschrift: Scootmobielen zijn niet meer welkom

Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/benidorm/2017/03/05/mercado-zona-guiri-prohibe-sillas/1867732.html