‘Manteros’ eisen aandacht voor hun zaak bij Congres Manifest Manteros: ‘Overleven is geen delict’

MADRID. Een groot deel van de Afrikaanse immigranten die Spanje over zee of via mensensmokkel bereiken, overleeft hier als ‘mantero’, een verkoper die spullen verkoopt op een kleedje op straat, een activiteit die volgens de Spaanse wetgeving illegaal is. In het hele land vormen deze illegale verkopers een groot probleem voor de lokale autoriteiten, die veelal niet weten hoe met ze om te gaan. Afgelopen dinsdag kwam een groep ‘manteros’ bijeen voor het gebouw waar het Congres in Madrid is gevestigd, om te eisen dat deze praktijken uit de criminaliteit worden gehaald.

Op dit moment kunnen verkopers op straat die geen vergunning hebben, een celstraf tot twee jaar opgelegd krijgen, zoals is vastgelegd in de herziening van het Strafrecht in 2015. De verkopers, die geen andere uitweg zien en geen uitzicht hebben op inkomsten via een andere weg, vinden dat onterecht. Al jaren hopen zij op verbetering van hun positie.

In 2010 werd besloten dat het verkopen op straat weliswaar nog steeds strafbaar was, maar dat de verkopers hiervoor niet meer naar de gevangenis gestuurd konden worden. Wel konden zij boetes opgelegd krijgen en taakstraffen in het belang van de samenleving.

‘Met de Strafrechthervorming van 2015 gingen we eigenlijk weer terug in de tijd, naar de situatie van voor 2010. Artikel 274.3 stelt dat de activiteit strafbaar is en tussen de zes maanden en twee jaar gevangenisstraf kan opleveren en boetes van 700 euro tot 2000 euro, terwijl dat bedrag voorheen 400 euro was op grond van een overtreding van de wet op industrieel eigendom’, aldus Marisa Pérez Colina, van de Vereniging van Personen zonder Papieren in Madrid. ‘Als iemand hiervoor wordt veroordeeld kan diegene vanwege het feit dat hij wordt veroordeeld voor een delict dat binnen het Strafrecht past, zijn verblijfsvergunning kwijtraken en zelfs worden gedeporteerd, ondanks dat hij zijn papieren gewoon op orde heeft.’

Verblijfsvergunning

Een groot aantal van de verkopers beschikt echter niet over een verblijfsvergunning en dat is dikwijls de reden dat ze hun toevlucht nemen tot dit werk, ze komen immers niet in aanmerking voor een baan. ‘Op straat nemen ze onze waren in beslag, krijgen we boetes opgelegd of worden we aangehouden omdat we niet over papieren beschikken. In sommige gevallen worden we zelfs vastgezet in een Centrum voor Internering van Buitenlanders (CIE) of veroordeeld tot twee jaar celstraf. En met zo’n veroordeling kunnen we geen aanspraak meer maken op een verblijfsvergunning’, aldus een ‘mantero’, die vindt dat de geldende maatregelen in feite niks anders zijn dan de ‘criminalisering van armoede’.

‘Voor veel immigranten die afkomstig zijn uit Afrika, waarvan een heel groot aantal al meer dan tien jaar in onze steden woont, is en blijft dit de enige manier om te overleven. Ze hebben weinig alternatieven: of ze worden als dagwerkers geëxploiteerd of werken bij mensen thuis of ze verkopen op straat. Meer is er niet’, zo staat te lezen in het manifest ‘Overleven is geen delict’, dat eind vorig jaar werd opgesteld om aandacht te vragen voor de zaak van deze immigranten.

‘We willen dat de overheid opnieuw erkent dat de verkoop van producten die worden beschermd door de wet op industrieel en intellectueel eigendom aan consumenten op straat, niet gestraft kan worden als delict met hoge boetes en celstraffen’, aldus het manifest. De organisaties die betrokken zijn geweest bij het opstellen van dit document, vinden dat de straffen onrechtvaardig zijn, antidemocratisch, ongepast, buiten proportioneel en vooral illegaal.

Politiek

De organisaties zijn niet de enigen die er zo over denken. De politieke partij Unidos Podemos diende eerder al een voorstel in bij de Commissie van Justitie over de kwestie. Nog altijd wordt gewacht op een stemming over het voorstel binnen de commissie zodat het als wetsvoorstel kan worden ingediend. ‘Die stemming wordt steeds uitgesteld’, zegt Pérez. ‘En als we er naar vragen, krijgen we geen enkel antwoord.’

De voorstanders van het manifest zijn ook van mening dat agenten van de landelijke politie en de gemeentelijke korpsen minder hard tegen de illegale verkopers zouden moeten optreden. Veel verkopers stellen dat zij te maken krijgen met vernederingen, fysiek geweld en misstanden, zoals bijvoorbeeld het in beslag nemen van spullen, zonder dat hiervan een document wordt opgesteld. Omdat het vaak gaat om personen die illegaal in Spanje verblijven, beschikken zij ook niet over de mogelijkheid om aangifte te doen van dit soort wantoestanden.

‘Ons doel blijft een waardig leven. Daarom verenigen wij ons op grote schaal in Barcelona, Madrid, Zaragoza, Malaga en andere provincies en steden in Spanje’, aldus een woordvoerder van het Syndicaat voor Manteros en Blikjesverkopers in Madrid en de Vereniging van Personen zonder Papieren in Madrid. (A/V)

(Bron: http://www.publico.es/sociedad/top-manta-manteros-vuelven-protesta.html)