Man meegenomen door vier gewapende mannen Spaanse medewerker Rode Kruis ontvoerd in Afghanistan Reviewed by Momizat on Dec 22 . MADRID. Een medewerker van het Rode Kruis is afgelopen maandag ontvoerd in Afghanistan. Dat bevestigt de Spaanse regering. De man werd meegenomen door vier gewa MADRID. Een medewerker van het Rode Kruis is afgelopen maandag ontvoerd in Afghanistan. Dat bevestigt de Spaanse regering. De man werd meegenomen door vier gewa Rating: 0