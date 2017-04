Makelaar wacht in Belgische cel op proces Buitenlanders staken tonnen in niet-bestaand project

FORMENTERA DEL SEGURA. Een aantal gepensioneerden uit Nederland, België, Engeland en Zweden voelt zich opgelicht door de Belgische Marinka R.L., die momenteel in een Belgische cel in voorarrest zit. Met de hulp van deze Marinka, eigenaar van Paris World Boulevard makelaardij, dachten ze in Spanje hun dromen te kunnen verwezenlijken, maar ze raakten alleen maar heel veel geld kwijt. Het gaat om honderdduizenden euro’s en het is volgens de Duitse krant Costa Blanca Nachrichten mogelijk het grootste oplichtingschandaal van de laatste jaren in Zuid Spanje.

De blonde Marinka, die door verschillende gedupeerden als ‘vriendelijk, intelligent en hulpvaardig’ werd omschreven, wist met bankafschriften en documenten verschillende buitenlanders zo ver te krijgen dat ze geld staken in haar project. Met 3050 euro als startkapitaal liet ze in september 2015 Los Balcones Salud S.L. als ‘BV met beperkte aansprakelijkheid’ in het Spaanse Handelsregister inschrijven, met als plaats van vestiging Formentera del Segura (Alacant). Aan geïnteresseerden werd voorgespiegeld dat ze via een deelname in een groot nieuwbouwproject een mooi appartement konden kopen. In werkelijkheid had Marinka niets te maken met het project, dat al jaren wacht op een investeerder die bereid is meer dan 12 miljoen euro te financieren, aldus makelaar Augustin Garciá en de Sareb Bank. Wie een aanbetaling deed is, naar het zich laat aanzien, zijn geld kwijt, het kantoor van Balcones Salud staat sinds half februari leeg en Marinka zit sedert 26 januari in voorarrest in België (Gent).

René en Pauline Hoppenbrouwers behoren tot de Nederlandse gedupeerden. Zij schreven aan Hallo Weekblad: ‘Wij willen heel graag ons verhaal doen want dit is nog maar een topje van een grote ijsberg en wij zijn zeker niet de enigen, het worden er per dag meer. Ook makelaars in Nederland verkopen deze nep-appartementen. De fraude loopt in de miljoenen. Wij hopen echt dat jullie ons kunnen helpen.’ In een lange brief wordt beschreven hoe Marinka te werk ging en hoe ze het vertrouwen wist te winnen van aspirant-kopers. René en Pauline schrijven: ‘Wij hebben op basis van informatie en documenten geld geleend aan Marinka Lowyck, geboren 21-03-1967. Zij was bezig met een zorghotel op te zetten in Spanje, Los Balcones Salud S.L.. Het is een verhaal wat zijn weerga niet kent. Wij hebben altijd al gesproken over een “droom”, een mooi appartement aan het strand in Spanje. Via vrienden, die hier al een appartement hebben, zijn wij in contact gekomen met Marinka Lowyck. Zij heeft een eigen makelaarskantoor genaamd Paris World Boulevard. Ook is zij beëdigd vertaalster in Spanje. Via mevrouw Lowyck hebben wij een mooi appartement gekocht in de plaats La Mata. Niks was teveel alles was mogelijk en ze stond dag en nacht voor ons klaar.

Hotel Vitalis

Ze nam ons vaak mee naar de plek waar alles stond en vertelde openhartig over haar plannen. Het enige probleem was dat zij niet beschikte over een startkapitaal en vroeg ons of wij mensen kenden die graag willen investeren in een groot project als Los Balcones. Wij hebben daar meerdere keren alles gezien, het hotel zelf is een bestaand hotel, Hotel Vitalis , zij had daar de sleutels van en heeft ons daar rondgeleid. Er was hiervoor een Funder van € 3.000.000,00. Een Amerikaan zou haar deze lening zou geven in ruil voor 7% rente + 3% aandelen in het project. Waarde grond hotel en appartementen ruim € 23.500.000,00. Koopprijs van het geheel was € 12.7215.000,00 (incl. verbouwing). Met documenten kon ze alles aantonen en dit deed ze dan ook. Ook het zorgplan. Toen ze eenmaal zaken had gedaan met de Amerikaan en de € 3.000.000,00 op haar rekening werd gestort heeft de bank al haar rekeningen geblokkeerd, privé en zakelijk. Dit kwam omdat de Amerikaan een bedrag had overgemaakt vanuit Manilla en dit vertrouwde de bank en overheid niet direct. Zij vroeg ons haar te helpen met een lening van € 30.000,00 zodat zij de zakelijke kosten zoals huren e.d. kon betalen, totdat haar rekeningen weer werden vrijgegeven. De lening werd al snel iets meer omdat haar rekeningen nog steeds geblokkeerd waren. Wij zijn nog en paar keer in Spanje geweest en hebben ook documenten gezien, waardoor er niets maar dan ook niets leek op leugens en bedrog. Ergens in september kreeg zij bericht dat ze naar London moest komen voor een paar handtekeningen zodat haar rekeningen weer werden vrijgegeven. Plotseling was het 2 dagen stil, wij dachten al dat ze was ontvoerd, dat ze was bedreigd omdat mensen wisten van al dat kapitaal van haar. Niks bleek minder waar en na 2 dagen kregen wij weer contact. Marinka was opgepakt in Spanje, twee mannen zouden haar naam misbruikt hebben, dingen hebben vervalst. Marinka kreeg een vliegverbod en mocht Spanje niet uit tot ze werd opgeroepen vanuit België om te getuigen.

Het voelde niet goed

Afgelopen december zijn wij wederom naar Spanje gevlogen omdat ons steeds beloofd werd dat ons geld terug zou komen. Wij zijn met Marinka naar de bank gegaan omdat wij er goed klaar mee waren, wij konden niet langer wachten en dit gesprek liep hoog op. Marinka toonde begrip en nam ons daarom mee naar de bank. Ze had al meerdere malen aangeven dat het geld was overgeboekt, maar onze bank gaf iets anders aan. Bij de bank kregen wij op 11-01-2017 een overschrijvingsbewijs met daarop de overboeking van ons geld naar onze rekening, maar alles bleek vals. Veel anderen hebben ook deze overschrijvingen van de BMP bank gekregen, allemaal vals. Marinka ontving een oproepbericht vanuit België, ze mocht daarheen vliegen om haar verhaal te komen doen en dit allemaal op te lossen. Ze liet ons een boekingsbewijs zien met daarop een vlucht van Alicante naar Zaventem op 26-01-2017. Onze reis naar Spanje stond al vast, wij zelf zouden 7 februari naar Spanje vliegen. Tot aan die dag was er geen contact meer met Marinka, het voelde niet goed. Toen wij aankwamen in Spanje werd al snel een hoop duidelijk. Paris World Boulevard, haar eigen makelaarskantoor in Formentera del Segura stond leeg. Marinka zou zijn opgepakt direct toen het vliegtuig aan de grond kwam in Zaventem. De enige die ze heeft gebeld is José haar vriend en Simona haar oud-medewerkster en vriendin, zij hebben het kantoor leeggehaald en alles uit haar woning. Marinka heeft ons, nadat ze hoorde welke stappen wij hebben ondernomen, in Spanje gebeld vanuit de gevangenis; ze was overdonderd, klonk bang en was boos. Ze zei dat ze het goed zou maken met ons als we zouden stoppen, waarop wij zeiden: op dit moment stoppen wij nergens mee, wij hebben een valse cheque van de bank gehad, zoals veel anderen. Wij zijn bedonderd, belazerd en woest. Toen werd de verbinding verbroken.’

Klachten bundelen

Johan Vermeer, die een zaak bezit naast het nu leegstaande pand van Los Balccones, staat regelmatig mensen te woord die op zoek zijn naar Marinka. Hij nam contact op met Hallo Weekblad en schreef: ‘Indien nodig zijn er meer bewijzen en verhalen maar die komen allemaal op hetzelfde neer: opgelicht en geld kwijt, Belgen 60.000, 35.000, Noren 50.000, Engelsen 65.000, 45.000 en nu ook een Zweed. Ook huuropbrengsten van panden die zij in beheer had zijn door Marinka Lowyck nooit afgedragen aan de eigenaren. Sommigen beschuldigen haar ervan dat zij zaken heeft ontvreemd uit de panden die zij in het beheer had. Ook hier in Spanje moet zij voor het gerecht komen voor nieuwe en lopende zaken. Ik adviseer iedereen die door haar op de een of andere manier benadeeld is contact op te nemen met de onderzoeksrechter in België Jo Kint (jo.kint@police.belguim.eu) en de advocaat in Spanje, mr. Quirmo Montoya Bonalfós, telefoonnummer 966702224, zodat alle aanklachten tegen Marinka gebundeld worden. Als gedupeerde staat men dan sterker.’