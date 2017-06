Maatregelen bedoeld om gebruik OV te stimuleren Bussen Alicante krijgen wifi, fietsendragers en camera’s

ALICANTE. De bussen in Alicante-stad zullen op korte termijn beschikken over gratis wifi, een systeem om met de mobiele telefoon te betalen, videobewaking en tft-schermen met actuele informatie voor de reizigers. Ook wordt de toegang naar de bus verbeterd met een elektrische oprijplaat, bedoeld voor personen met een lichamelijke beperking.

In elke bus komen bovendien twee plaatsen voor mindervaliden en stoelen die voorzien zijn van veiligheidsriemen. Wethouder Fernando Marcos van Mobiliteit maakte bekend dat zijn gemeente tussen 2017 en 2019 4,5 miljoen euro gaat investeren om het openbaar vervoer in Alicante te verbeteren.

Het plan werd gepresenteerd aan meer dan honderd professionals uit de sector en bedrijven voor nieuwe technologieën. Dat gebeurde afgelopen woensdag tijdens de tweede bijeenkomst voor mobiele intelligentie in de Universiteit van Alicante. De dag werd geopend door burgemeester Gabriel Echávarri, wethouder María José Salvador van Wonen en Publieke Werken en de rector van de Universiteit van Alicante, Manuel Palomar.

Behalve over de maatregelen ter verbetering van het busvervoer in Alicante, werd er ook gesproken over andere zaken aangaande de mobiliteit in de stad. Zo kwam het nieuwe ov-abonnement voor jongeren ter sprake, plus de invoering van systemen om snelheid in het verkeer te beperken, zoals verkeersradars.

Een ander punt waar de professionals over spraken, was het betalen voor een parkeerplek met behulp van een mobiele telefoon. Op die manier zou het bijvoorbeeld niet meer nodig zijn om fysiek bij de auto aanwezig te zijn om de parkeertijd te verlengen, maar kan dat via de smartphone worden gedaan. In andere steden is dit reeds mogelijk. (A/V)

