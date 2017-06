Maatregel getroffen na meerdere ernstige ongelukken Regering wil zwaardere straffen voor aanrijden wielrenners

MADRID. De Partido Popular heeft een wetsvoorstel ingediend om automobilisten die fietsers aanrijden zwaarder te bestraffen. De partij stelt voor om deze overtreders tot negen jaar celstraf op te leggen wanneer er sprake is van meerdere dodelijke slachtoffers. Ook worden er als het aan de PP ligt zwaardere straffen opgelegd in het geval dat een bestuurder na het ongeluk doorrijdt.

Minister Rafael Catalá van Justitie maakte het voornemen bekend tijdens een persconferentie waarbij ook minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido en Rafael Hernando, PP-afgevaardigde in het congres, aanwezig waren. Door het initiatief zou de definitie van ernstige of zeer ernstige onoplettendheid, bijvoorbeeld door te hard rijden of drugs- of drankgebruik, worden aangepast.

Voor een aanrijding waarbij één of meerdere dodelijke slachtoffers vallen, staat nu een gevangenisstraf van vier jaar, maar dat worden er als het aan de PP ligt negen. Ook wil de partij dat er vier jaar celstraf komt te staan op het doorrijden na een ongeluk waarbij slachtoffers ernstig gewond raken of zelfs om het leven komen.

‘Er bestaat nog geen passende straf voor ongelukken waarbij gewonden of doden vallen, maar daar komt nu verandering in’, aldus Catalá, die tevens aankondigde zijn best te zullen doen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk door te voeren.

Tientallen fietsers dood na ongeval

De maatregel komt niet uit de lucht vallen. In totaal kwamen er in de afgelopen tien jaar zeker vierhonderd fietsers in het land om het leven als gevolg van een verkeersongeluk. Alleen dit jaar kwamen er al meer dan twintig fietsers om het leven doordat zij betrokken raakten bij een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig. Begin juni kwamen op één ochtend drie mannen om het leven bij verschillende ongelukken in het land. Twee andere fietsers raakten zwaargewond. Een week eerder werden twee 15-jarige jongens aangereden in Teulada (Alicante) door een blauw bestelbusje, dat er na het incident vandoor ging.

Afgelopen weekend reed een 28-jarige automobilist door, nadat hij een 66-jarige fietser had aangereden in de buurt van de gemeente Palomeque in Toledo. De fietser kwam door het ongeval om het leven. De verdachte zou zijn auto in de buurt van het ongeluk hebben achtergelaten en was vervolgens urenlang onvindbaar. Uiteindelijk kon hij door de politie worden aangehouden.

Niet streng genoeg

Dagelijks maken meer dan 3,5 miljoen Spanjaarden gebruik van de fiets, zo blijkt uit een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd. Een deel van hen maakt gebruik van de fiets als vrijetijdsbesteding, maar voor een ander deel is de fiets het enige transportmiddel om van A naar B te komen. Professionele wielrenners als Luis Ángel Maté en José Javier Sánchez deden in mei een oproep aan de Spaanse regering, om de wetgeving aan te passen, zodat automobilisten er niet ongestraft of met een lage straf vanaf komen. ‘Bij een ongeluk zijn het altijd de fietsers die het moeten afleggen’, aldus de mannen.

Begin mei kwamen er ook al drie mannen om het leven. Zij behoorden tot een groep van zes fietsers die in de Valenciaanse gemeente Oliva werd aangereden door een vrouw die onder invloed was van cocaïne. In Tarragona werden half mei zes personen aangereden door een autobestuurster, bij wie later werd vastgesteld dat ze teveel alcohol op had. Eén van hen raakte ernstig gewond. (A/V)

