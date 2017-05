Luchthaven El Altet viert ‘gouden bruiloft’

ELCHE. De luchthaven van Alicante, bekend als El Altet, vierde vorige week op 4 mei, het vijftigjarig bestaan. Ondertussen is deze luchthaven uitgegroeid tot de vierde grootste van Spanje en staat in Europa op de veertiende plaats wat het aantal passagiers betreft dat jaarlijks van het vliegveld gebruik maakt.

Op 4 mei 1967 landde hier het eerste vliegtuig, afkomstig uit Madrid. Dat deed er wel het dubbele van de tijd over die men nu nodig heeft voor die afstand. In die tijd heeft de luchthaven twee grote renoveringen gekend en is ondertussen een van de modernste van Europa met een capaciteit van twintig miljoen passagiers per jaar, waarvan de grote meerderheid toeristen zijn die hun vakantie aan de Costa Blanca komen doorbrengen.

El Altet was fundamenteel voor de ontwikkeling van het toerisme aan de Costa Blanca. Tot de start van chartervluchten in 1972 dienden de toeristen vanuit Londen naar Valencia te vliegen en vanaf daar met een autobus naar Benidorm te reizen. Vijftig jaar zijn voorbij gegaan sedert de minister van Luchtvaart, José Lacalle en bisschop Pablo Barranchina het eerste vliegtuig dat hier landde welkom heetten, een Corvier Metropolitan van de Compañía Aviaco. In dat jaar, 1967, passeerden meer dan 80.000 passagiers uit 3764 vliegtuigen.

Volgens berekeningen zullen dit jaar meer dan dertien miljoen passagiers gebruik hebben gemaakt van El Altet en zullen 90.000 vliegtuigen zijn geland en opgestegen. Op 4 mei dit jaar, precies 50 jaar later, passeerden meer dan 47.000 passagiers van 277 vluchten uit Groot-Brittannië, Rusland, Duitsland, België, Noorwegen en Madrid.

