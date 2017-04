Leven langs de Costa Blanca het gezondst

ALICANTE. De kust van de provincie Alicante heeft de hoogste levensverwachting volgens de gegevens van het Portal de Estadística, aan de hand van een onderzoek uit 2015. Zowel vrouwen als mannen bereiken langs de kust een hogere leeftijd, van de Vega Baja in het zuiden tot de Marina Alta in het noorden.

Bovendien geldt dit ook voor de hele Comunidad Valenciana, want in de provincies Valencia en Castellón bereiken de inwoners niet de leetijd van die van de provincie Alicante.

Vreemd is dat deze cijfers samengaan met de inwoners met de laagste inkomens van de provincie Alicante, die we vinden in de gewesten Vega Baja en Marina Alta. Volgens professor Menselijke Geografie van de universiteit van Alicante, Antonio Martínez Puche, is de reden te zoeken in het gunstige klimaat en de uitstekende medische zorg, fundamenteel voor toeristische streken. Ook de aanwezigheid van vele buitenlanders in die gewesten speelt volgens Martínez Puche een rol, want het geld dat deze mensen brengen zorgt voor betere service. Ook andere factoren spelen mee. De inwoners langs de kust zijn in principe al ouder en zorgen mee voor de statistieken. Al deze factoren zorgen er voor dat de levensverwachting in de Vega Baja en de Marina Alta op 88 jaar ligt voor de vrouwen, en op 87 voor de mannen, de hoogste van de hele Comunidad Valenciana.

De World Health Organization heeft al vele jaren geleden erkend dat het klimaat van de Costa Blanca een van de beste in de wereld is. De effecten van de zeewind bereiken slechts een kleine strook van kust, de Costa Blanca, waar de weersomstandigheden van uitzonderlijke uniformiteit zijn. Door de goede geografische ligging en de berg Montgó met zijn magnesiummineralen zijn de weersomstandigheden bij Denia en Jávea bijna uniek in Europa. Het is een gezond klimaat voor hart- en vaatziekten, longen, reuma, artritis en astma.

