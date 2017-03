Landbouw 2.0 

ALICANTE. Biologische groeimiddelen, drones, gewassen die tegen droogte bestand zijn, sla die zonder aarde geteeld kan worden, het hele jaar door artisjokken en bewateringssystemen die automatisch aangaan als de vochtigheidsgraad van de grond te laag is. De landbouwsector in de provincie Alicante is zich razendsnel aan het vernieuwen om te kunnen overleven en de landbouwgrond niet verloren te laten gaan.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon men in de Verenigde Staten voor het eerst met allerlei vernieuwingsprocessen in de landbouw zodat de almaar toenemende bevolking van veilig, goed en voldoende voedsel voorzien kon worden. Toen werden voor het eerst beregeningssystemen toegepast die per plant water gaven in plaats van de grote sproeiers die een heel stuk grond van water voorzagen. Dat leverde een flinke waterbesparing op waardoor in de toekomst landbouw langer gegarandeerd werd. Ondertussen hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Tegenwoordig is het niet vreemd meer om drones boven de akkers te zien vliegen. Telers kunnen op die manier op hun scherm zien hoe de gewassen er bij staan en via speciale software producten toepassen. Die producten zijn al lang niet meer de gifstoffen die vroeger vrijelijk gespoten werden. Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van micro organismen en minder agressieve chemische stoffen zodat de bodem niet vervuild wordt. Beter voor het behoud van de landbouwgrond, het milieu en ook voor de smaak van de gewassen.

De Conselleria de Agricultura van de Valenciaanse overheid ziet de mogelijkheden van de landbouw en heeft het Instituto Valenciano de Investigación Agraria (agrarisch onderzoeksinstituut) aan het werk gezet in diverse projecten die de duurzaamheid van de landbouw moeten bevorderen waardoor deze belangrijke economische sector kan blijven bestaan. Zo zijn er al mandarijnen en nectarines gekweekt die beter bestand zijn tegen droogte. Er wordt ook gewerkt aan de zaden van artisjokken zodat die het hele jaar door verbouwd kunnen worden. In samenwerking met andere Europese landen wordt gewerkt aan methoden om plagen te bestrijden. Die bestrijding moet goedkoper zijn en aangezien consumenten steeds kritischer worden mogen er ook geen resten van gifstoffen op groenten en fruit achterblijven. Buiten dat wordt er gewerkt aan manieren om minder energie en water te gebruiken en de kwaliteit van compost te verbeteren zodat landbouwers goedkoper hun gewassen kunnen bemesten en groente- en fruitafval hergebruikt kan worden.

Aangezien het water in Valencia steeds schaarser wordt en de landbouw heel veel water nodig heeft hebben besparingsprojecten prioriteit. In diverse landbouwbedrijven wordt al gewerkt met een systeem dat de vochtigheid van de grond meet waardoor er niet onnodig water gegeven wordt. Uit de praktijk blijkt dat het waterverbruik hierdoor gehalveerd wordt. Omdat voor de beregeningssystemen gebruik gemaakt wordt van elektriciteit levert minder gebruik ook een besparing van CO2 uitstoot op. Voor het verbouwen van sla is zelfs geen grond meer nodig, in plaats van aarde wordt kokospulp of humus gebruikt en dat levert goede resultaten op. De voedingsstoffen die de plant normaalgesproken uit de grond haalt worden nu door het water gemengd. Daardoor kan men ook een goede mix maken van alle mineralen die een plant nodig heeft, als er in de grond geteeld wordt is dit veel moeilijker te controleren. Bovendien maakt het type grond waarop geteeld wordt nu niet meer uit en dat opent nieuwe mogelijkheden voor landbouwers.

Economisch belang De provincie Alicante exporteert jaarlijks voor meer dan een miljard euro, de landbouw is samen met het toerisme de belangrijkste inkomstenbron. Sinaasappels, citroenen, paprika’s, tomaten, sla, meloen en druiven zijn de belangrijkste exportproducten. In de provincie Alicante werken 116.029 families in de landbouw

Precisie in de landbouw Het begon met het watergeven per plant en het einde van de ontwikkelingen is nog niet in zicht. In de jaren negentig begon men met het analyseren van de grond zodat er exact bepaald kon worden welke stoffen toegevoegd moesten worden om een optimaal resultaat te behalen. Door steeds te blijven meten kan er vandaag de dag per plant worden bijgehouden wat er nodig is. Toen het gebruik van de GPS steeds normaler werd is men dit ook in de landbouw gaan toepassen. Er werd veel tijd bespaard door op bepaalde plekken meetapparatuur te plaatsen en alle gegevens naar één bepaald punt te sturen, vooral bij de grote bedrijven is het gebruikelijk om stukken land in te delen in kleinere stukken die via de apparatuur in de gaten gehouden kunnen worden. Het zijn investeringen die zich op den duur zelf terugbetalen. Er hoeven minder bestrijdingsmiddelen en mest gebruikt te worden en door intensieve controles is de kans op het mislukken van de oogst kleiner. Ook voor het milieu is het beter dat er niet lukraak bijvoorbeeld nitrogeen wordt toegepast in de landbouw. Door de juiste dosis te gebruiken is niet alleen de plant beter af maar blijft de kwaliteit van de grond ook beter. De precisie in de landbouw is dus van het grootste belang voor het voortbestaan van de sector. De technologische ontwikkelingen worden dan ook met open armen verwelkomd.

Het is tegenwoordig ook niet meer nodig om zelf over het land te lopen of te rijden om te kijken hoe de gewassen er bij staan. De Japanners begonnen tien jaar geleden al met het inzetten van drones om de akkers te controleren. Het gebruik van drones in de landbouw wordt steeds populairder, het kleine vliegtuigje is makkelijk te besturen, kan vrijwel overal bij en is al lang niet meer zo duur als vroeger. Door de drone in te zetten kan een teler allerlei informatie over zijn land verzamelen, van de noodzaak om te besproeien tot het ontdekken van plagen of ziektes en de groei van het gewas. Op basis van die gegevens kan er ingegrepen worden, als de eerste symptomen van een ziekte worden gezien hoeft vaak alleen die boom of plant behandeld te worden en men kan beter inplannen wanneer er geoogst moet worden. De drones zijn uitgerust met diverse software waardoor niet alleen gewone beelden doorgestuurd kunnen worden maar bijvoorbeeld ook infrarode beelden gemaakt kunnen worden. Met behulp van speciale programma’s kunnen al die beelden vervolgens geanalyseerd worden en op basis daarvan kunnen allerlei systemen automatisch in werking gezet worden. Landbouw 2.0.



Bron: http://suscriptor.diarioinformacion.com/alicante/2017/02/26/agricultura-20-sector-dependen-116000/1864772.html