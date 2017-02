Laatste fase proces corruptieschandaal Nóos Geen celstraf voor Prinses Cristina, zes jaar voor echtgenoot Urdangarin

MADRID. Prinses Cristina, de zus van koning Felipe VI, kreeg afgelopen week geen celstraf opgelegd in de corruptiezaak Nóos. Haar echtgenoot Iñaki Urdangarin kreeg wel een celstraf opgelegd van zes jaar en drie maanden. Geen van beiden was aanwezig in de rechtszaal toen het vonnis werd uitgesproken.

Urdangarin werd schuldig bevonden aan verduistering, valsheid in geschrifte en witwaspraktijken. Zijn echtgenote prinses Cristina was tevens verdachte en werd weliswaar vrijgesproken, maar moet wel een schadevergoeding betalen van 265.000 euro, vanwege het feit dat zij haar echtgenoot hielp bij belastingontduiking via de stichting Noos, een liefdadigheidsinstelling. Urdangarin kreeg ook een schadevergoeding opgelegd van 5120.000 euro. Het is voor het eerst dat een familielid van de Spaanse koning een celstraf opgelegd kreeg.

Diego Torres, de hoofdverdachte in het schandaal, kreeg acht jaar en drie maanden celstraf opgelegd en een boete van 1,7 miljoen euro. Jaume Matas, voormalige deelpremier op de Balearen, kreeg een gevangenisstraf van drie jaar en acht maanden. Deze week wordt bekend gemaakt of Urdangarin en Torres hun straf inderdaad in de gevangenis moeten uitzitten.

Acht jaar geëist

Tegen prinses Cristina was door de organisatie Manos Limpios, de particuliere aanklager in deze zaak, een celstraf van acht jaar geëis vanwege medeplichtigheid. Tegen haar echtgenoot werd 19,5 jaar celstraf geëist. De straf die tegen de prinses werd geëist was vooral symbolisch, want de Spaanse rechtsspraak kent niet zo’n hoge straf voor medeplichtigheid. Dat betekent dat de organisatie nu opdraait voor de proceskosten en dat dat wel eens zou kunnen betekenen dat deze moet worden opgedoekt.

Zeventien verdachten

Binnen het Nóos-corruptieschandaal werden in totaal zeventien personen in staat van beschuldiging gesteld. Zes daarvan waren werkzaam bij de Stichting Nóos, vijf waren bestuurders binnen de regionale regering op de Balearen, nog eens vijf waren bestuurders binnen de Valenciaanse regionale regering en de laatste was betrokken bij de poging om de Olympische Spelen van 2016 naar Madrid te halen.

Volgens de officier van justitie gold Diego Torres als het intellectuele brein achter de projecten terwijl Urdangarin wordt gezien als de persoon die met zijn persoonlijkheid en contacten nieuwe klanten binnenhaalde en fees wist te verhogen. Urdangarin en Torres wisten grote geldbedragen uit publieke fondsen richting het instituut Nóos door te sluizen waarbij zij op illegale wijze gebruikmaakten van samenwerkingsovereenkomsten.

Het ontvangen geld werd na betaling overgemaakt naar andere rekeningen middels facturen voor nooit verleende diensten, die in sommige gevallen zelfs werden verdubbeld. Op die manier werden miljoenen euro’s verduisterd.

Als gevolg van de eerste onderzoeken naar Urdangarin werd hij op 12 december 2011 uit de koninklijke familie gezet. Dat betekent dat hij sindsdien niet meer welkom is bij officiële activiteiten. De voorzitter van het koninklijk huis verantwoordde die keuze destijds door te zeggen dat Udangarin ‘niet het goede voorbeeld’ heeft gegeven. Ook de prinses is al enkele jaren niet meer aanwezig bij officiële gelegenheden van het koninklijk huis, maar zij is officieel nog wel lid van de koninklijke familie. Wel deed zij afstand van haar rechten op de troon. Koning Felipe ontnam haar bovendien haar adellijke titel. Waarom hij dit deed werd nooit officieel bekendgemaakt, maar volgens kenners zou het alles te maken hebben met de fraudezaak. (A/V)

