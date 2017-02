La Costa de los jubilados

REDACTIE. Sedert de jaren ’90 is Spanje een geliefkoosd land voor buitenlandse gepensioneerden, vooral uit de Europese Unie. Het aantal gepensioneerden dat in de laatste vijftien jaar in Spanje kwam wonen steeg met 368%. De vereniging ‘Finca’ publiceerde in haar tijdschrift ‘Panorama Social’ onder de titel ‘Imago en buitenlandse aanwezigheid in Spanje’ een studie over het onderwerp en noemde niet de Costa Blanca, de Costa del Sol, Costa Azahar of Costa Cálida, maar in het algemeen de Costa de los Jubilados, de kust van de gepensioneerden.

Het attractieve van Spanje voor de Europese gepensioneerden, het ouderdomstoerimse, werd ontleed door de professor in Politieke Wetenschapen van de universiteit van Málaga, Rafael DuránMuñoz, die de oorzaken en de gevolgen van het fenomeen onderzocht. Volgens de auteur was dit vooral te danken aan het integreren van Spanje in de Europese Unie, wat het allemaal veel gemakkelijker maakte. In 1996 woonden 86.000 Europese buitenlanders boven de 55 jaar in Spanje; in 2011 was dit aantal gestegen tot 436.000 en de laatste gegevens geven aan dat die stijging nog steeds verder gaat en dat nu reeds het half miljoen overschreden wordt.

Het zijn vooral de Costa Blanca en de Costa del Sol die favoriet zijn bij de gepensioneerden, waarvan velen een half jaar hier wonen en een half jaar in hun land, terwijl anderen in de zomermaanden de drukte en de hitte ontvluchten en slechts voor enkele maanden naar hun land van herkomst terugkeren.

De Britten zijn het talrijkst met meer dan 200.000 personen, gevolgd door de Duitsers. De rest van de Europeanen komt daar, wat het aantal betreft, ver achteraan.

Alicante is de provincie met de meeste buitenlandse gepensioneerden. Een derde van deze mensen wonen in die provincie, waar ze, in sommige gemeenten,inmiddels een meerderheidvormen ze. Ze hebben wethouders en zelfs burgemeesters. In sommige gebieden vormen ze kolonies van landgenoten, zoals de Noren en de Nederlanders in Alfaz del Pí, de Belgen in Calpe, de Duitsers in Denia en de Britten in Jávea en Moraira, al vinden we in die plaatsen uiteraard ook andere nationaliteiten.

Van alle Spaanse gemeenten in Spanje huisvestTorrevieja de meeste buitenlanders(meer dan 20.000), maar ook plaatsen in de buurt van Torrevieja, zoals Rojales of San Fulgenio, danken hun voortbestaan aan de aanwezigheid van buitenlanders.

De meeste van deze mensen boven de 55 jaar integreren heel moeilijk verklaart ConchiCastell, wethouder van Sociale Zaken van San Fulgencio. Op die leeftijd leert men niet meer zo gemakkelijk de taal en in vele gevallen is dat ook niet nodig, want bijna overal kunnen de gepensioneerden in hun eigen taal terecht. Daarnaast woont het overgrote deel in urbanisaties tussen andere buitenlanders.

In Rojales domineren de Britten, maar in het dorp staan in het totaal zeventig verschillende nationaliteiten ingeschreven. Niet uniek, want ondertussen hebben diverse dorpen langs de kust van de provincie Alicantewonen meer dan vijftig verschillende nationaliteiten. Maar de urbanisaties vormen vaak ook een toevluchtsoord voor buitenlanders die in hun land gezocht worden. Een kunstmatig dorp waar diverse nationaliteiten en soms bepaalde nationaliteiten samen wonen en waar niet, zoals in dorpen of steden, politie surveilleert. Het gegeven is niet nieuw. Na de Tweede Wereldoorlog verscholen zich aan de Costa Blanca en Costa del Sol honderden gevluchte Nazi-officieren.

Uit het nieuws van de laatste weken blijken deze twee provincies opnieuw een ‘schuilplaats’ te zijn van gezochten. Twee weken geleden heeft de nationale politie in Torrevieja een 27-jarige Noor gearresteerd die in zijn land werd gezocht. Hij was in Noorwegen veroordeeld tot 15 jaar cel wegens meermalige verkrachting van een twaalfjarig meisje. Drie dagen daarna hebben agenten van de nationale politie in Denia een man aangehouden die door de Duitse autoriteiten werd gezocht. Hij vluchtte in 2013 uit het land nadat hij door de rechter in voorlopige vrijheid was gesteld voor een proefperiode van enkele weken. Hij was veroordeeld voor moord op zijn dochtertje tijdens een vakantie in Spanje in Lloret de Mar in 2001.

Vorige week arresteerde de GuardiaCivil in Santa Pola een 70-jarige Britse professor die zich in zijn land schuldig heeft gemaakt aan aanranding van meer dan dertig jongens die bij hem les volgden…

Tussen alle koren zit kaf, besluit Panorama Social.

Bron: http://www.libremercado.com/2013-01-19/el-sueno-de-muchos-extranjeros-el-dulce-retiro-en-la-costa-del-sol-1276479738/