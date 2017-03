‘Kleine Nicolás’ haalde toelatingsexamen universiteit door vervalste DNI

MADRID. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, die bekendstaat als de ‘kleine Nicolás’ zou zijn DNI hebben vervalst om het toelatingsexamen voor de universiteit te behalen. Ook wordt hij ervan verdacht een vriend te hebben omgekocht die het examen voor hem moest maken en zou hij zich hebben voorgedaan als de hoogste baar van de Groep Pascual om de dochter van de rector van zijn school een baan aan te bieden.

Dat blijkt uit het gerechtelijk onderzoek naar Nicolás, die onder meer wordt verdacht van het onrechtmatig opvoeren van functies, valsheid in geschrifte en omkoperij. Hij zou voor het vervalsen van zijn DNI zijn eigen gegevens hebben gebruikt, maar de pasfoto van een vriend, die zich in plaats van Nicolás presenteerde voor de examens. De verwisseling bleek een succes: Nicolás haalde het examen met en 8,25, één van de beste cijfers van zijn hele school, ondanks dat zijn gemiddelde cijfer op school tot dat moment een 5,53 was. Dankzij de prestatie werd hij toegelaten tot zijn vervolgopleiding aan het Universiteit College voor Financiële Studies, dat deel uitmaakt van de Complutense-universiteit in Madrid. Hier studeerde de jongeman tot zijn aanhouding in 2014.

Baan

De politie denkt echter niet dat dat het enige is dat Nicolás op zijn geweten zou hebben om een voldoende te halen voor het examen. Hij wordt er ook van verdacht het hoofd van zijn school te hebben omgekocht, door diens dochter een baan aan te bieden uit naam van de Pascual-groep. De vrouw zou haar eigen baan zelf hebben opgezegd, vanwege de kans die ze geboden kreeg. Nicolás had de hulp nodig van het hoofd van de school om het examen door een ander te kunnen laten maken en beloofde hem in ruil daarvoor dat zijn dochter een baan aangeboden zou krijgen. Hiervoor maakte hij een vals emailadres aan.

Daarnaast zouden verschillende klasgenoten hebben verklaard dat hij een vriend het examen liet doen. Eén van die klasgenoten geeft aan dat Nicolás zo’n zesduizend euro heeft betaald om de zaak rond te krijgen. Op dit moment wordt nog onderzocht of de ambtenaar die de vervalste DNI uitgaf beschuldigd zal worden van vervalsing. De jongeman die het examen in plaats van Nicolás maakte, is inmiddels ook verdacht in de zaak. Ook het hoofd van de school is verdacht. (A/V)

(Bron: http://www.20minutos.es/noticia/2987497/0/pequeno-nicolas-selectividad/#xtor=AD-15&xts=467263)