Katholieke organisatie Hazte Oír voert campagne tegen ‘seksuele indoctrinatie’ ‘Transfobe’ bus zorgt voor ophef in het hele land

MADRID. Een provocerende tekst op een campagnebus van de ultra-katholieke organisatie Hazte Oír heeft de afgelopen week voor veel ophef gezorgd in het hele land. In Madrid werd de bus door de rechter verboden en ook elders kon de campagne op flinke kritiek rekenen.

“Jongens hebben een penis. Meisjes hebben een vagina. Laat je niet voor de gek houden. Als je geboren wordt als man, ben je een man. Als je geboren wordt als vrouw, zal je dat blijven”, stond op de bus te lezen. De campagne is gericht tegen de ‘seksuele indoctrinatie’ op scholen, die seksuele diversiteit onder minderjarigen promoot, zo legt een woordvoerder van Hazte Oír uit. Volgens de organisatie doen de wetten in veel autonome regio’s af aan het recht van ouders om hun kinderen op hun manier op te voeden. De campagne is een reactie op het feit dat er in het openbaar onderwijs vanuit wordt gegaan dat er sprake moet zijn van seksuele vrijheid in de maatschappij. De katholieke organisatie is het daar niet mee eens en vindt dat kinderen op die manier ‘geïndoctrineerd’ worden.

De bus zou vorige week onder meer de steden Madrid, Barcelona, Valencia en San Sebastián bezoeken. Al direct na de presentatie kwam er echter flinke kritiek. Het Platform voor Trans Rechten toonde zich beledigd en uiterst verbaasd over de toonzetting van de campagne, en bestempelde deze als ‘transfoob’. Ook werd de openbaar aanklager José Manuel Maza van het Openbaar Ministerie gevraagd om de bus van de weg te halen, omdat het platform van mening is dat deze ‘haat zaait’.

Madrid

De socialistische partij PSOE drong eveneens direct aan op een rijverbod. Ook op regionaal niveau werden stappen ondernomen om de bus tegen te houden. De openbaar aanklager van het Hooggerechtshof in de regio Madrid, Jesús Caballero, heeft een gerechtelijk onderzoek in gang gezet naar de campagnebus. Hij verzocht de rechter met succes om de bus van Hazte Oír een rijverbod op te leggen. Sinds 1 maart mag de bus niet meer de straten op.

Eerder al maakte de stad Barcelona bekend dat de knaloranje bus niet zou worden getolereerd in de stad. De Catalaanse hoofdstad kondigde direct aan de bus een boete te willen opleggen, omdat het bestuur van mening is dat de boodschap provocerend is en niet past in deze tijd. Ook omringende gemeenten kondigden aan dat de bus niet welkom was.

Hazte Oír besloot in reactie op het feit dat de bus van de weg is gehaald, met een alternatief te komen: een caravan. De caravan rijdt wel gewoon rond en bevat een aangepaste boodschap. Op de eveneens oranje caravan staat te lezen: ‘Hebben jongens een penis? Hebben meisjes een vagina?’ Critici zijn echter van mening dat de boodschap in feite niets anders is dan het vervolg op de boodschap op de bus.

Slogan

In Madrid gingen afgelopen zaterdag zo’n tweehonderd mensen de straten op in de wijk Chueca om hun ongenoegen te uiten tegen de bus. De slogan ‘laat je niet voor de gek houden’ werd naar aanleiding van het nieuws afgelopen week, een trending topic. Met name via de berichtendienst Whatsapp werden talloze foto’s van oranje bus met boodschap verspreid. De boodschappen waren duidelijk bedoeld om de bus van Hazte Oír belachelijk te maken.

Ook werd zaterdag bekend dat de Vereniging voor Gezinnen van Transseksuele Minderjarigen Chrysallis een aanklacht heeft ingediend tegen Hazte Oír vanwege de ‘haatcampagne’ gericht tegen minderjarige transseksuelen.

Hazte Oír

De organisatie Hazte Oír werd in 2001 opgericht door de advocaat Ignacio Arsuaga. De vereniging heeft banden met extreemrechts, is fel gekant tegen abortus en onderneemt acties die gericht zijn tegen de rechten van homoseksuele groeperingen en feministische groepen in de maatschappij. De organisatie zegt zeker zevenduizend leden te hebben (cijfers uit 2015) en ontvangt via deze leden 2,6 miljoen euro uit lidgeld, donaties en benefietevenementen.

Een rechter in Madrid oordeelde eerder dat bewezen is dat de groep banden heeft met de extreemrechtse organisatie El Yunque in Mexico, die demonstraties organiseert tegen de homorechten in dat land. (A/V)